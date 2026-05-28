Angola: Les énergies renouvelables représentent 70 % de la consommation d'électricité

Luanda — Environ 70 % de l'énergie consommée en Angola provient de sources renouvelables, l'hydroélectricité représentant plus de 60 % du mix énergétique national, a réaffirmé ce jeudi à Luanda le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 2e Conférence internationale de Luanda sur l'énergie et l'eau, le ministre a souligné que cette situation reflète une réduction progressive des coûts d'exploitation et l'engagement du gouvernement angolais en faveur de la protection de l'environnement.

Il a mentionné que les investissements réalisés par l'Angola dans ces sous-secteurs lui avaient permis de quadrupler sa capacité de production d'énergie au cours des dix dernières années.

Selon le ministre d'État, l'Angola est passé d'un système marqué par de fréquentes interruptions à une réalité de modernisation, avec une production passant de 1 772 mégawatts (MW) en 2012 à 6 400 MW en 2025.

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José de Lima Massano a ajouté que le pays dispose également d'un réseau de lignes de transport à haute tension totalisant déjà 5 950 kilomètres.

Concernant l'approvisionnement en eau, M. Massano a souligné les investissements structurels en cours dans les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo, en insistant particulièrement sur les projets de Bita et de Quilonga Grande.

Il a réaffirmé que, combinés, ces deux systèmes auront une capacité de production de plus de 777 000 mètres cubes d'eau par jour, bénéficiant à environ 7,5 millions d'usagers.

Lutte contre la sécheresse dans le sud de l'Angola

Concernant le Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola, le ministre d'État a souligné que les actions en cours renforcent la résilience des communautés des provinces de Cunene, Namibe et Huíla, avec un impact significatif sur l'agriculture familiale et l'élevage.

Le responsable a précisé que dans la province de Namibe, des travaux de réhabilitation de 43 barrages sont en cours, un processus financé par la première émission d'obligations vertes du gouvernement angolais.

Il a également mentionné le début des travaux de construction des barrages de Bentiaba et Bero et indiqué que les projets de Carumjamba, Giraúl et Inamangando sont en phase préparatoire.

À Cunene, outre le canal de Cafu, déjà opérationnel, le ministre d'État à la Coordination économique a déclaré que l'Exécutif travaille à l'achèvement des barrages de Calucuve, Ndue et Cova do Leão.

Intégration régionale et PIB

Dans ce domaine, le représentant du gouvernement a réaffirmé que la situation géographique de l'Angola et son potentiel hydroélectrique et solaire permettent au pays de jouer un rôle de premier plan dans l'architecture énergétique africaine.

À cet égard, il a cité le projet Caculo Cabaça et le barrage binational de Baynes (avec la Namibie) comme moteurs de l'interconnexion continentale et des futures exportations de surplus vers les régions d'Afrique centrale et méridionale.

Sur ce point précis, il a plaidé pour la participation de capitaux privés dans la chaîne de production, de transport et de distribution, assurant que les réformes législatives mises en oeuvre visent à renforcer la sécurité juridique des investisseurs nationaux et étrangers.

Sur le plan macroéconomique, José de Lima Massano a lié le développement des services d'eau et d'électricité à la diversification de l'économie nationale. « Les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture sont actuellement les principaux moteurs de l'activité économique, contribuant à près de 25 % du produit intérieur brut (PIB), suivis par le commerce avec 19,27 % », a-t-il souligné.

Le ministre a ajouté qu'au cours des deux dernières années, l'économie nationale avait connu une croissance remarquable, retrouvant sa place de sixième économie africaine et de troisième économie subsaharienne en 2025.

Dans cette optique, il a réaffirmé le rôle crucial des secteurs de l'eau et de l'énergie dans la réalisation des objectifs du Plan national de développement (PND).

La 2e Conférence internationale sur l'énergie et l'eau rassemble dans la capitale angolaise plus de 500 délégués, représentants gouvernementaux, diplomates, experts, investisseurs et universitaires, afin de débattre de la sécurité énergétique et du développement durable.