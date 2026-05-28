Angola: L'achèvement de l'hôpital pédiatrique de Huambo est prévu pour décembre

28 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Huambo — L'achèvement de l'hôpital pédiatrique de Huambo est prévu pour décembre prochain, a annoncé ce jeudi José Morguier, directeur du bureau local des Infrastructures et des Services Techniques.

S'adressant à la presse à l'issue d'une visite de chantier, le responsable a indiqué que le projet, lancé en 2022, progresse à un rythme satisfaisant.

Il a précisé que cet établissement de santé de référence, une fois achevé, contribuera non seulement à améliorer les soins spécialisés en maternité et en pédiatrie, mais aussi à embellir le paysage urbain de la ville de Huambo.

L'établissement, en construction sur une superficie de 27 500 mètres carrés et d'une capacité de 200 lits, assurera des soins primaires et intensifs de référence en maternité et en pédiatrie.

Il comprendra des blocs opératoires avec six salles d'opération, un service d'urgences, des salles de consultation externe, un service de physiothérapie, ainsi qu'une vaste zone de formation.

Le responsable a également visité les travaux de drainage de la ville de Huambo, une canalisation de 35 kilomètres destinée à l'évacuation des eaux usées.

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