Angola: João Lourenço à l'écoute des représentants de la société civile à Zaïre

Mbanza Kongo — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu ce jeudi à Mbanza Kongo des chefs religieux, des autorités traditionnelles, des représentants de la jeunesse et des chefs d'entreprise locaux, qui lui ont fait part de leurs inquiétudes.

Cette réunion s'est tenue dans le cadre de sa visite de travail de 48 heures dans la province de Zaïre.

Lors de ces rencontres, les interlocuteurs ont exposé leurs préoccupations concernant l'éducation, la réhabilitation des routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, au carburant, au logement, à la création d'emplois et au financement des jeunes entrepreneurs.

Parmi les personnalités reçues par le Chef de l'État, le secrétaire provincial du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), Mayenzamene Garcia, s'est particulièrement distingué, saluant la décision du Président de décréter un deuil national en hommage aux victimes du conflit politique du 27 mai 1977.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le chef religieux, cette initiative est un message de pardon, de réconciliation nationale et de renforcement de l'unité des Angolais.

Mayenzamene Garcia a également mentionné que la population de la province vit essentiellement de l'agriculture manuelle, raison pour laquelle il a plaidé en faveur d'investissements accrus dans la mécanisation agricole et l'amélioration des routes secondaires et tertiaires afin de faciliter le transport des produits agricoles.

Le chef religieux a également souligné les difficultés de liaison routière entre Mbanza Kongo et les municipalités de Cuimba, Nóqui, Soyo, Tomboco et Nzeto.

Au cours de la réunion, le représentant du CICA a également mis en avant le travail accompli par l'exécutif provincial, en particulier les travaux relatifs au futur hôpital général de Mbanza Kongo et au nouvel aéroport.

Les autorités traditionnelles, représentées par le gardien de la cour du Royaume du Kongo, Afonso Mendes, ont discuté avec le Président de la République de la nécessité de construire le « Lumbo », un espace traditionnel destiné aux réunions des autorités provinciales.

Selon Afonso Mendes, le chef de l'État a assuré que l'Exécutif examinerait la proposition.

De son côté, le secrétaire exécutif provincial à la jeunesse du Zaïre, Daniel Alberto, a fait part de ses préoccupations concernant l'accès au logement, la création d'emplois et les lignes de crédit subventionnées pour les jeunes entrepreneurs.

A son tour, le président de l'Association des hôteliers du Zaïre, Paulo Vasco, a déclaré que sa rencontre avec João Lourenço leur avait permis d'évoquer des mesures visant à créer davantage d'emplois pour les jeunes.

D'après l'homme d'affaires, le Président de la République a exhorté les entreprises locales à renforcer leur contribution au développement du tourisme dans la province du Zaïre.

Luís Fernando, secrétaire à la communication institutionnelle et aux affaires de presse du président de la République, a déclaré à la presse que le Président João Lourenço avait été informé des préoccupations liées à la dégradation des routes, à la création d'emplois, à l'accès au crédit bancaire et à la formation des jeunes lors des audiences accordées.

Selon le secrétaire, les représentants religieux, par l'intermédiaire du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), et les autorités traditionnelles ont demandé un investissement accru dans les routes secondaires et tertiaires de la province, considérant que leur état actuel entrave le transport des produits agricoles.

Luís Fernando a indiqué que ses interlocuteurs avaient mis en garde contre les pertes de produits agricoles, notamment d'agrumes et d'autres denrées cultivées dans la région, en raison des difficultés de transport entre les villages et les centres urbains.

Les instances religieuses et traditionnelles ont également plaidé pour un renforcement de la formation des jeunes et du secteur de l'éducation dans la province.

Les chefs d'entreprise et les représentants de la jeunesse ont, quant à eux, fait part de leurs préoccupations concernant la création d'emplois et l'accès au financement bancaire.

Le secrétaire à la communication institutionnelle et aux affaires de presse du Président de la République a ajouté que les difficultés d'accès au crédit bancaire avaient été au coeur des interventions des chefs d'entreprise.

À l'issue des auditions, les chefs d'entreprise et les représentants de la jeunesse ont été invités à rencontrer le ministre des Finances afin d'analyser les problèmes liés au financement de l'activité économique.

Ces auditions se sont tenues avant la première réunion du Conseil de gouvernance locale, point d'orgue de la deuxième et dernière journée de la visite de travail du chef de l'État dans la province de Zaïre.