Ile Maurice: Le grand concours «Performing European Composers of Classical Music» revient

Une conférence de presse s'est tenue ce jeudi 28 mai au siège de l'Union européenne (UE), à St-James Court, Port-Louis, afin de lancer la sixième édition du Grand concours Performing European Composers of Classical Music, organisé par IMMEDIA avec le soutien principal de l'UE. La grande finale se tiendra le 18 octobre au Caudan Arts Centre, après des auditions prévues du 17 au 19 septembre au Conservatoire national de musique François Mitterrand. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er septembre. Les ensembles vocaux peuvent compter entre deux et 12 participants, sans limite d'âge.

Cette année, le concours innove en élargissant son répertoire à des compositeurs issus de tout le continent européen, incluant également la Russie et la Grande-Bretagne. Cette ouverture a été saluée par l'ambassadeur de l'UE à Maurice, Oskar Benedikt, qui a insisté sur la volonté de démocratiser la musique classique. «La musique classique n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à tous», a-t-il déclaré, soulignant que la pratique musicale peut devenir «une source de créativité, de fierté et d'épanouissement».

Le directeur d'IMMEDIA, Rama Poonoosamy, a rappelé que les précédentes éditions avaient été consacrées à Beethoven, Mozart, Vivaldi, Puccini ou encore Ravel. Parmi les nouveautés cette année figure également l'introduction d'ensembles vocaux, en plus des catégories instrumentales. Le concours s'ouvrira aussi davantage aux écoles primaires et secondaires à travers une collaboration avec le ministère de l'Éducation. Pour Kamini Bubooa, manager d'IMMEDIA, le concours vise autant les jeunes talents que les passionnés confirmés. Les ensembles vocaux peuvent compter entre deux et 12 participants, sans limite d'âge.

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La directrice du Conservatoire François Mitterrand, Marie-Christine Clarisse, a, pour sa part, plaidé pour une musique classique «vivante» et accessible. «Cette musique est la musique de tout le monde», a-t-elle affirmé, appelant les jeunes à «oser» participer. Les organisateurs comptent également sur le soutien des parents, enseignants et écoles de musique pour encourager une participation massive à cette nouvelle édition.