Ile Maurice: Hausse de cas chez de jeunes enfants, pédiatres en alerte

Le ministère de la Santé a récemment lancé une alerte concernant la maladie pied-main-bouche (Hand-Foot-Mouth Disease - HFMD), après la détection de plusieurs cas chez de jeunes enfants à travers l'île.

Les autorités appellent les écoles et les crèches à renforcer les mesures d'hygiène, alors que les professionnels de santé observent une hausse des consultations liées à cette infection virale courante qui touche principalement les nourrissons et les jeunes enfants. Selon le Dr Mansoor Takun, pédiatre, la situation mérite une attention particulière, car «c'est une maladie virale généralement bénigne, mais très contagieuse», causée le plus souvent par les virus Coxsackie A16 et Enterovirus 71.

Les premiers signes apparaissent généralement entre trois et six jours après l'exposition. Ils ressemblent souvent à un simple rhume au départ. Les parents doivent être attentifs à la fièvre, le mal de gorge, la perte d'appétit. Puis apparaissent des lésions caractéristiques : petits boutons ou vésicules dans la bouche (langue, gencives, joues), éruptions sur les paumes des mains et la plante des pieds, parfois sur les fesses ou les jambes.

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Les enfants âgés de six mois à cinq ans sont les plus touchés à cause de leur système immunitaire encore en développement et des comportements favorisant la transmission. «À cet âge, les enfants portent souvent des objets à la bouche et sont en contact rapproché en crèche ou à l'école maternelle», souligne le pédiatre. La maladie se propage très facilement par les gouttelettes respiratoires (toux, éternuements), par contact avec les selles lors du changement de couches, par les surfaces contaminées (jouets, poignées de porte).

Les enfants sont particulièrement contagieux durant la première semaine, mais le virus peut rester présent dans les selles pendant plusieurs semaines. Pour limiter la propagation, les spécialistes recommandent des mesures strictes d'hygiène : lavage régulier des mains pendant au moins 20 secondes ; désinfection des surfaces et des jouets ; interdiction de partager les objets personnels; maintien à domicile des enfants malades. Dans les écoles et les crèches, la vigilance est essentielle.

Si la plupart des cas guérissent spontanément en sept à 10 jours, certains signes doivent alerter les parents : déshydratation; fièvre persistante après trois jours ; somnolence inhabituelle ; raideur de la nuque ou maux de tête. Des complications neurologiques, comme une méningite virale, «restent exceptionnelles, mais il faut surveiller les signes d'alerte», précise le Dr Takun. Si la HFMD inquiète les parents, les médecins insistent sur la prudence plutôt que la panique. Hygiène, surveillance des symptômes et réactivité restent les meilleurs moyens de limiter sa propagation.