Ile Maurice: Christian Bernard de Demain Maurice mise sur l'humain et l'écologie

Outsider assumé face aux listes sortantes, Christian Bernard conduit la liste Demain Maurice - gauche, écologie et solidarité - avec un projet ancré à gauche et un slogan sans ambiguïté, «L'humain et la planète d'abord».

Titulaire d'une licence en droit et président de l'école de football du Champ-de-Mars, Christian Bernard est le visage de la liste Demain Maurice. Actif à Maurice et engagé dans les échanges avec La Réunion, il est entouré de six colistiers. Son programme s'articule autour de cinq axes : une vision commune pour les îles de la région, l'éducation comme socle de l'égalité, un bouclier social et de santé, l'urgence écologique et la protection animale, ainsi que la démocratie et le rayonnement culturel.

Sur l'éducation, la liste propose un plafonnement des frais de scolarité dans les établissements du réseau AEFE et une réforme des bourses pour mieux prendre en compte les classes moyennes. Sur le volet social, elle défend la création d'un fonds de solidarité consulaire et le maintien de services consulaires physiques, face à ce qu'elle considère comme un recours excessif au tout-numérique.

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L'engagement écologique occupe une place centrale dans le projet : protection des lagons et des récifs coralliens, soutien aux mobilités durables, réduction de l'empreinte carbone des institutions françaises à Maurice. La liste revendique une position d'outsider et entend mobiliser les abstentionnistes - la participation aux élections consulaires dépasse rarement 15 % - en proposant, selon ses propres termes, «un souffle nouveau» face aux listes disposant d'un ancrage institutionnel plus ancien.