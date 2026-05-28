Ile Maurice: La grande révolution numérique est lancée

Un chantier colossal, longtemps attendu, vient enfin de démarrer à la Sécurité sociale. Le lancement officiel du projet de numérisation des dossiers des bénéficiaires, baptisé Bulk Scanning of Beneficiary Files, s'est tenu hier mercredi 27 mai dans les bureaux de la Sécurité sociale, à Rose-Hill. Une étape importante pour moderniser un système longtemps freiné par l'accumulation massive de documents papier.

Présent pour l'occasion, le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, n'a pas caché son émotion en se remémorant sa toute première visite dans ce département après sa nomination. «C'était rempli de dossiers empilés partout. Les officiers travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles. Certains devaient même monter sur des tabourets pour accéder aux fichiers afin d'aider les bénéficiaires», a-til confié.

Pour le ministre, cette situation ne pouvait plus durer, surtout dans un ministère qui gère quotidiennement les aides sociales, pensions et contributions de centaines de milliers de Mauriciens. «Aujourd'hui est un moment important. Le projet n'est pas encore terminé, mais il a enfin commencé. Cette numérisation avait été évoquée depuis 2013, mais rien ne s'était concrétisé jusqu'à aujourd'hui», a-t-il ajouté.

Accompagné du ministre délégué Kugan Parapen, Ashok Subron a tenu à mesurer l'ampleur de la tâche accomplie et celle qui reste encore à faire. Les chiffres donnent le vertige : environ 800 000 paiements sont effectués chaque mois pour au moins 350 000 bénéficiaires. Au total, quelque 10,5 millions de dossiers devront être scannés et intégrés au futur système informatique. «C'est un travail herculéen», a insisté le ministre, saluant autant la compagnie chargée du projet que les officiers de la Sécurité sociale impliqués dans cette transition numérique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Près de 18 mois seront encore nécessaires pour intégrer l'ensemble des fichiers dans le système d'E-Social Security. Cette transformation numérique vise avant tout à améliorer les services offerts au public. Les personnes âgées, celles vivant avec un handicap, les bénéficiaires d'aides sociales ainsi que les travailleurs ayant contribué au National Pension Scheme (NPS), au National Solidarity Fund (NSF) ou encore au Portable Retirement Gratuity Fund devraient bénéficier d'un accès plus rapide et plus efficace à leurs informations.

Ashok Subron a également tenu à rendre hommage aux employés de la Sécurité sociale, à Rose-Hill comme dans les autres régions du pays. «Ils ont travaillé dans des conditions difficiles pendant des années. Avec cette numérisation, nous espérons leur offrir de meilleures conditions de travail, mais aussi davantage de dignité et d'efficacité dans leurs relations avec le public», a-t-il souligné.

De son côté, Kugan Parapen a insisté sur le retard accumulé dans ce dossier stratégique. «Cette numérisation aurait dû être faite depuis longtemps. Aujourd'hui, nous rattrapons ce retard afin d'offrir un meilleur service aux bénéficiaires. L'humanisme et l'efficacité dont nous avons parlé lors de notre prestation de serment prennent ici tout leur sens», a-t-il déclaré.

Ashok Subron s'est souvenu de l'époque où, en tant que syndicaliste, il demandait aux travailleurs de fournir leurs preuves de contribution au NPF ou au NSF. «À cette époque, la Sécurité sociale était en avance. Dans n'importe quel bureau à Maurice, un travailleur pouvait obtenir rapidement ses documents. Aujourd'hui, nous remettons la Sécurité sociale sur les rails afin qu'elle redevienne un modèle d'efficacité», a-t-il conclu.