Afrique: Ethiopian Airlines renforce les connexions de Maurice avec le continent africain

Ethiopian Airlines a obtenu un Temporary Operating Permit (TOP) de l'aviation civile mauricienne, l'autorisant à desservir Maurice. La compagnie pourra ainsi commencer ses opérations à partir du 15 juin prochain. Cette autorisation, valable jusqu'au 30 septembre, porte sur un total de 30 vols, soit environ deux rotations par semaine.

Cette nouvelle liaison aérienne constitue, pour le ministre du Tourisme, Richard Duval, un atout important pour le pays. L'arrivée d'Ethiopian Airlines, avec Addis-Abeba comme hub, devrait renforcer la connectivité de Maurice avec le continent africain, notamment l'Afrique de l'Ouest. Selon lui, cette ouverture devrait avoir des retombées positives, non seulement pour le secteur touristique, mais aussi pour les échanges commerciaux, en particulier dans les domaines de l'import-export et des services offshore.

Pour Umarfarooq Omarjee ,directeur d'Omarjee Aviation, plus il y a de compagnies aériennes, mieux c'est pour Maurice, car cela «multiplie les offres pour les voyageurs et ouvre davantage de perspectives pour les affaires». Il estime qu'il reste essentiel pour une destination touristique de diversifier ses connexions aériennes et ses marchés. Ces dernières années, Maurice s'est fortement appuyé sur Dubaï comme principal hub international, une dépendance qui a montré ses limites avec les perturbations géopolitiques et économiques mondiales, qui ont directement affecté les arrivées touristiques.

Concurrence saine

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Umarfarooq Omarjee fait ressortir que «dans ce contexte, l'arrivée d'une nouvelle compagnie, qu'elle soit éthiopienne ou autre, représente une perspective additionnelle pour le pays. Cela pourrait permettre d'élargir les destinations accessibles, d'augmenter le nombre de visiteurs et de stimuler les échanges économiques». Toutefois, il souligne que cette ouverture doit s'inscrire dans un cadre de concurrence saine et équilibrée, avec des bénéfices réels pour les consommateurs. Pour les voyageurs comme pour les acteurs économiques, une offre aérienne plus large reste un atout majeur pour renforcer l'attractivité de Maurice sur la scène internationale.

La nouvelle liaison d'Ethiopian Airlines à Maurice est également perçue comme un atout stratégique pour renforcer l'ouverture du pays vers le continent africain. La compagnie éthiopienne dispose d'un vaste réseau couvrant une grande partie du continent ainsi que les îles de l'océan Indien. Grâce à son hub d'Addis-Abeba, Ethiopian Airlines offre une connectivité importante vers de nombreuses destinations internationales, avec des correspondances régulières et flexibles. Une facilité qui pourrait considérablement améliorer les échanges entre Maurice et plusieurs marchés africains encore peu exploités.

Cette arrivée intervient dans un contexte où Maurice cherche à renforcer davantage ses relations avec l'Afrique, aussi bien sur le plan touristique qu'économique et diplomatique. Jusqu'ici, les principaux accès aériens vers l'Afrique se limitaient essentiellement à l'Afrique du Sud et au Kenya.

Umarfarooq Omarjee soutient que «l'ajout d'un troisième point de connexion majeur pourrait donc permettre d'élargir les opportunités». Maurice bénéficie déjà d'une image attractive grâce à ses atouts touristiques et économiques. Des marchés émergents comme le Nigeria ou le Ghana représentent aujourd'hui un potentiel important, tant en matière de tourisme que d'investissements et d'échanges commerciaux pour l'île.

Marché sous-exploité

Pour sa part, Shazia Tincowree, directrice d'agence chez Shamal Travels, accueille cette arrivée avec enthousiasme et estime que l'ensemble de l'industrie, tant au niveau inbound qu'outbound, voit cette initiative de manière très positive. «Les acteurs du secteur sont optimistes quant aux retombées potentielles, notamment en matière de connectivité et de développement du marché. Cette nouvelle desserte va certainement élargir les possibilités de connexion de Maurice avec le continent africain», affirme-t-elle. Il existe déjà des liaisons opérées par Kenya Airways et South African Airways et l'ajout d'Ethiopian Airlines «viendra renforcer cette offre tout en ouvrant de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés».

∎ Shazia Tincowree, directrice d'agence chez Shamal Travels.

Shazia Tincowree souligne également que l'Éthiopie bénéficie d'une position géographique stratégique, permettant d'améliorer les connexions non seulement ver s l'Afrique, mais aussi vers l'Europe, les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Asie via son hub d'Addis-Abeba. Ethiopian Airlines dispose déjà d'un réseau bien établi et de marchés émetteurs qui lui sont propres.

Cette liaison pourrait donc contribuer à attirer davantage de touristes vers Maurice. Le marché africain reste encore sous-exploité pour la destination mauricienne et Ethiopian Airlines, grâce à sa présence et son expertise sur le continent, pourrait jouer un rôle important dans le développement de ce segment touristique.