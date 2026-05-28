Ile Maurice: Une «Trauma and Emergency Unit» et une «Stroke Unit» car «chaque minute compte»

Une nouvelle étape dans la modernisation du système de santé a été franchie le mercredi 27 mai avec l'inauguration de la Trauma and Emergency Unit ainsi que de la Stroke Unit à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN). Ces nouvelles infrastructures visent à améliorer la prise en charge des urgences médicales, des accidents graves et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) dans le nord du pays.

Lors de son allocution, le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a souligné qu'il s'agit «d'un grand pas en avant» pour renforcer les soins spécialisés, et offrir des traitements rapides et efficaces aux patients. «Dans l'urgence, chaque minute compte», a-t-il déclaré, rappelant que ces nouvelles unités permettront une meilleure coordination entre médecins, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et paramédicaux.

Selon le Dr Vinod Allgoo, l'hôpital SSRN dessert près de 300 000 habitants, soit environ un quart de la population mauricienne. Les chiffres avancés démontrent l'urgence d'une telle structure : en 2025, l'établissement a traité 346 cas d'accidents de la route, tandis que 116 cas avaient déjà été enregistrés à fin avril 2026. Concernant les AVC, 690 patients avaient été admis l'an dernier, contre pas moins de 253 cas durant les quatre premiers mois de cette année.

Le Dr Allgoo a également révélé que 17 % des patients victimes d'AVC sont âgés entre 30 et 50 ans, alors que 63 % ont plus de 60 ans. «Derrière chaque statistique se trouvent une vie humaine, une famille et une histoire», a-t-il affirmé. La nouvelle Stroke Unit permettra notamment une détection plus rapide des AVC, une intervention dans les premières heures critiques ainsi qu'une meilleure réhabilitation des patients.

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Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a pour sa part rappelé que la santé demeure «une priorité fondamentale» du gouvernement. Il a insisté sur la nécessité de décentraliser les services spécialisés afin que chaque citoyen ait accès à des soins de qualité, peu importe sa région. Il a en outre indiqué que Rs 400 millions ont été investies dans les traitements médicaux, Rs 38 millions dans la vaccination et que 100 médecins ont été recrutés sous le régime actuel.

Lors d'une déclaration axée sur les priorités du secteur de la santé, le ministre Anil Bachoo a insisté sur l'urgence de moderniser les infrastructures hospitalières à travers le pays. Il a rappelé que le précédent Budget prévoyait la mise en place de Trauma Centres et de Stroke Centres afin de mieux prendre en charge les patients victimes d'AVC et de graves accidents. Il a également annoncé que le nouvel hôpital SSRN sera prochainement en construction, soulignant qu'environ un Mauricien sur cinq souffre du diabète, il a plaidé pour la création de centres diabétiques spécialisés dans tous les hôpitaux régionaux.

Anil Bachoo : «Misie Jagutpal pena okenn travay pou li fer li»

Le ministre de la Santé a aussi vivement critiqué son prédécesseur, Kailesh Jagutpal, qui avait passé en revue les principales failles du secteur lors d'une conférence de presse lundi. «Misie Jagutpal pena okenn travay pou li fer li ek li parey kouma sa dimounn ki al dan lotel manze ek kit bill pou lezot paye», a lancé Anil Bachoo. Selon lui, le gouvernement a dû débourser près de Rs 990 millions pour les vaccins contre le Covid-19, alors que l'ex-ministre aurait affirmé ne pas avoir reçu ces factures. Anil Bachoo a également évoqué le poids financier hérité des années précédentes, citant environ Rs 500 millions d'heures supplémentaires et d'allocations encore en cours de remboursement depuis 2025.