Cote d'Ivoire: Recrutement des enseignants du supérieur et des chercheurs - Les inscriptions ouvertes

Les inscriptions pour la session de recrutement 2026 dans les emplois du supérieur se déroulent du 26 mai au 22 juin 2026, annonce le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ces inscriptions se font en ligne sur la plateforme : www.drh.enseignement.gouv.ci. La visite médicale pour la délivrance du certificat de non-bégaiement a lieu au Centre médical de l'Université Félix Houphouët-Boigny, du 26 mai au 22 juin 2026.

Le dépôt des dossiers physiques de candidature se fera également au Centre de l'Université Félix Houphouët-Boigny (bâtiment du District), du 28 mai au 26 juin 2026.

Les conditions de candidature, les pièces à fournir, les diplômes et/ou les spécialités concernés par le concours peuvent être consultés sur la plateforme : www.drh.enseignement.gouv.ci ; sur le site du ministère : www.enseignement.gouv.ci ; à la Direction des ressources humaines, sise au Plateau, immeuble Symphonie ; ainsi que dans les universités et grandes écoles publiques d'enseignement supérieur.