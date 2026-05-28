Cote d'Ivoire: Concours directs d'entrée à l'Ena en 2027 - Les convocations disponibles

Les convocations pour l'étape de présélection des concours directs d'entrée en 2027 à l'École nationale d'administration (Ena) sont disponibles.

Ces convocations peuvent être imprimées sur le site internet de l'établissement : www.ena.ci, annonce le directeur général de l'Ena, Narcisse Sépy Yessoh, dans un communiqué en date du 26 mai 2026.

Les compositions de la phase de présélection des concours directs se dérouleront dans les villes d'Abengourou, Abidjan, Daloa et Yamoussoukro, le samedi 30 mai 2026, pour les cycles supérieur et moyen supérieur. Pour le cycle moyen, les candidats composeront le dimanche 31 mai 2026.

Les candidats sont tenus d'être présents en salle de composition au plus tard à 7 h 30 pour les épreuves de la matinée et à 12 h 30 pour celles de l'après-midi, munis de leur convocation et de l'une des pièces suivantes en cours de validité : la carte nationale d'identité ou le passeport.

À noter que, pour les concours professionnels, les compositions de la phase d'admissibilité se dérouleront à Abidjan du mercredi 10 au vendredi 12 juin 2026 pour le cycle supérieur ; du mardi 16 au mercredi 17 juin 2026 pour le cycle moyen supérieur ; et du jeudi 18 au vendredi 19 juin 2026 pour le cycle moyen.