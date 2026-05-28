Congo-Kinshasa: Sama Lukonde lance la XIe édition d'Expo Beton à Kalemie

La ville de Kalemie (Tanganyika) accueille depuis mercredi 27 mai 2026, la 11ème édition d'Expo Béton RDC, le plus grand salon professionnel dédié à la construction, aux infrastructures et aux mines.

Jusqu'au 30 mai, décideurs gouvernementaux, experts et investisseurs se réunissent autour d'un thème stratégique : "Kalemie, capitale du lithium et carrefour stratégique au coeur des corridors africains". L'enjeu est de taille : connecter les provinces aux grands réseaux de transport du continent et attirer des investissements majeurs.

A cette occasion, Sama Lukonde, Président du Sénat et représentant le chef de l'Etat a la cérémonie, a salué les efforts fournis par Expo Beton pour interpeller les différents acteurs à s'engager dans une dynamique de développement durable et planifiée des infrastructures dans le respect d'une urbanisation responsable et qui tient compte de l'environnement.

« Kalemie est à la croisée des chemins de cette dynamique de leur développement au regard des diverses ressources minières, notamment le lithium, minerai stratégique du moment », a-t-il poursuivi.

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Pour lui, la province de Tanganyika offre des atouts formidables pour impulser la construction des infrastructures dans cette adéquation alliée avec l'exploitation des ressources minières.

La Xe édition d'expo Beton s'était tenue en octobre 2025 à Kinshasa.