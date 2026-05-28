Congo-Kinshasa: A Matadi, la population appelle au renforcement du système de gestion des déchets

Les habitants de Matadi (Kongo Central) appellent les autorités urbaines à renforcer le système de gestion des déchets, afin d'améliorer l'assainissement et les conditions de vie dans la ville.

Selon les témoignages recueillis mercredi 27 mai par Radio Okapi, la gestion des déchets ménagers est devenue un défi majeur pour les habitants.

Entre la fréquence irrégulière des collecteurs et l'absence d'espaces de décharge adaptés, les habitants dénoncent l'accumulation et une mauvaise gestion des ordures dans plusieurs quartiers de la ville.

D'après les matadiens, il est difficile pour eux de creuser des trous pour y déverser les ordures biodégradables. Ils expliquent que le relief rocheux de cette ville ne rend pas toujours possible le creusage.

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Pour se débarrasser des immondices, les habitants sont contraints de rester attentifs au passage des collecteurs de déchets, qui circulent de manière irrégulière dans les quartiers.

« Cette situation n'est vraiment pas facile à vivre. Parfois l'argent est là, les poubelles sont déjà pleines, mais on peut passer toute une semaine sans que le collecteur déchets ne passe. On doit seulement rester dans les odeurs comme ça ? » déplore Gina Mavungu, habitante du quartier Soyo.

Absence de décharge public proche de la ville

Par ailleurs, pour les collecteurs, le principal problème reste le manque d'un espace approprié pour décharger les déchets à proximité du centre-ville.

Ils rapportent que le seul site mis à leur disposition par les autorités urbaines se trouve au village Dibongo, situé à environ quatre kilomètres du centre de Matadi.

« Les déchets que vous voyez là, moi je ne peux pas aller avec ça jusqu'au dépotoir, c'est loin. Je dois payer le conducteur du tricycle qui stationne sur la chaussée plus haut. Mais eux aussi ne viennent pas tous les jours, c'est pourquoi il y a des jours où on ne passe pas » rapporte Bobo Samu, collecteur des déchets.