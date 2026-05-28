Congo-Kinshasa: La pénurie d'eau potable met en péril la santé des habitants de Banalia (Tshopo)

L'eau potable demeure une denrée rare dans le territoire de Banalia, dans la province de la Tshopo, où aucune source d'eau potable n'est disponible. La communauté, située à 128 km au nord de Kisangani, ne dispose que de deux sources, qui ne sont pas encore aménagées. Faute d'alternative, la population s'approvisionne à ces points d'eau ou directement dans la rivière Aruwimi, avec tous les risques de contracter des maladies hydriques.

Sur place, la situation est insupportable pour les familles. Sans solution, les ménagères sont les premières à constater les conséquences au quotidien. L'une d'elles témoigne :

« Vois comment l'eau est sale. En tout cas, cela nous préoccupe beaucoup, parce que si l'eau n'est pas potable, cela va impacter directement notre santé... »

Consommer une telle eau expose directement la population à diverses maladies d'origine hydrique, selon le docteur Amosi Kikwata Guild, spécialiste en santé publique à l'Université de Kisangani. « Il y a, par exemple, le choléra, la fièvre typhoïde, la dysenterie, l'amibiase, etc. », a-t-il détaillé.

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Face à ce péril, la société civile locale se tourne désormais vers les autorités politico-administratives pour exiger l'aménagement de sources d'eau potable. Zico Kombozi, un des animateurs de cette structure citoyenne, interpelle les décideurs :

« Nous demandons aux autorités politico-administratives de nous venir en aide, car nous souffrons. Nous n'avons pas d'eau potable dans le territoire de Banalia... »

Pour l'heure, aucun projet n'est en cours, a déclaré Gilbert Akwamba, administrateur du territoire de Banalia.