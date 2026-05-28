Congo-Kinshasa: Ebola - Dispositifs de lavage des mains obligatoires à chaque point d'entrée au Nord-Kivu

28 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouverneur militaire du Nord-Kivu a ordonné la mise en place de dispositifs de lavage des mains à chaque entrée ou point de contrôle afin de contenir la propagation de la maladie à virus Ebola.

Le général Evariste Kakule Somo a annoncé ces mesures strictes, mercredi 27 mai à Beni, lors d'une conférence de presse.

« Il est strictement interdit de circuler avec un corps sans vie sans document signé par l'autorité sanitaire compétente. Pour le transport de personnes, chaque chauffeur doit embarquer les passagers à bord de son véhicule en respectant la capacité d'accueil », a-t-il déclaré.

Désormais, les conducteurs de motos-taxis ne sont autorisés à transporter qu'un seul passager. À chaque point d'entrée ou de contrôle, le débarquement de tous les passagers est obligatoire pour procéder au lavage des mains et à la prise de température.

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Devant l'entrée de chaque bureau, boutique, magasin, marché, église, mosquée, hôtel, restaurant ou bistrot, un dispositif doit être installé pour permettre le lavage des mains avant tout contact avec d'autres personnes.

Les rencontres sportives sont temporairement suspendues dans la province. Le gouverneur militaire a également interdit les baptêmes par immersion dans les étangs, mares et autres eaux stagnantes, ainsi que l'exploitation des piscines publiques.

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