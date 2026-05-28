Congo-Kinshasa: Le rapport 2025-2026 de la CENI jugé recevable à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a jugé recevable, mercredi 27 mai, le rapport 2025-2026 de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Ce document retrace les principales activités menées au cours de l'année 2025 ainsi que les préparatifs déjà engagés en perspective du prochain cycle électoral.

Au cours de sa présentation, Denis Kadima, président de la CENI, a rappelé qu'ils ont poursuivi des opérations du cycle électoral 2022-2027, notamment l'organisation des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi.

Un cycle marqué par plusieurs difficultés

Le président de la CENI a insisté sur les difficultés qui compliquent l'organisation des élections en RDC. Il a mentionné :

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des problèmes logistiques,

l'insécurité persistante dans l'Est du pays,

la vétusté des infrastructures électorales

l'irrégularité des financements.

Il a également rapporté que, plusieurs scrutins locaux, comme ceux des bourgmestres, maires et conseillers urbains, n'ont pas pu être organisés faute de financement.

Par ailleurs, il a révélé qu'une partie seulement du budget électoral prévu pour 2025 avait été effectivement décaissée.

Des réformes envisagées pour les prochaines élections

Le rapport évoque cependant plusieurs réformes envisagées avant les élections de 2028.

Il parle notamment de l'élargissement de la participation des Congolais vivant à l'étranger, la prise en compte des déplacés internes, le renforcement des mécanismes biométriques ainsi que le dépôt électronique des candidatures.

Au de ces réformes, La CENI propose également l'utilisation du Centre électoral Bosolo pour renforcer la transparence dans la centralisation et la publication des résultats électoraux.

Par ailleurs, Denis Kadima a alerté sur les risques liés à la désinformation, aux cyberattaques et aux manipulations numériques qui menacent les processus électoraux modernes.

Financement pour la CENI

Pour leur part, les députés ont insisté sur l'importance de garantir à temps les moyens nécessaires à la CENI pour mieux préparer les prochains scrutins.

Plusieurs d'entre eux ont plaidé pour un financement régulier de la CENI afin de garantir des élections crédibles et apaisées en RDC.