Congo-Kinshasa: Ebola - Le comité de riposte suit 362 cas contacts et 4 cas confirmés à Goma et Bukavu

Le comité médical de riposte contre Ebola affirme suivre, depuis une dizaine de jours, 362 cas contacts et 4 cas confirmés dans les villes de Goma et Bukavu.

Ce bilan a été présenté mercredi 27 mai 2026 à une délégation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en mission officielle à Goma.

Évolution des cas confirmés entre Goma et Bukavu

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur les 362 cas contacts répertoriés, la coordination de la riposte Goma-Bukavu prend en charge 255 personnes à Goma et 107 autres au Sud-Kivu.

Concernant les 4 cas confirmés, la situation se présente comme suit :

A Goma : l'unique patient testé positif reçoit des soins dans un centre de traitement Ebola (CTE). Son évolution clinique est jugée encourageante. Un cas probable est également suivi par les équipes médicales dans la ville.

A Bukavu : les équipes constatent une progression de l'épidémie. Le nombre de cas confirmés est passé d'un à trois au cours de la semaine.

Par ailleurs, 62 échantillons prélevés à Bukavu et dans sept zones de santé environnant Goma ont été envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB).

Seuls les quatre cas mentionnés se sont révélés positifs à ce jour.

Fin de la période d'incubation pour 217 cas contacts

Le suivi des personnes ayant été en contact avec le virus évolue positivement à Goma. Les équipes médicales appliquent les protocoles de surveillance par cohortes temporelles : 38 individus atteignent leur 12ème jour de suivi, tandis que 217 autres parviennent au 21ème jour, qui correspond à la durée maximale d'incubation du virus.

Selon la Division provinciale de la santé (DPS), ces 217 personnes peuvent être officiellement libérées de leur quarantaine dès ce jeudi 28 mai, à la condition stricte de ne présenter aucun signe clinique de la maladie.