Sénégal: Hajj - Les pèlerins à fond dans le rite de la lapidation des trois stèles

Dakar — Les pèlerins aux Lieux saints de l'islam ont accompli, ce jeudi, deuxième jour de l'Aïd Al-Adha et premier jour de Tashreeq, le rite de la lapidation des trois stèles, rapporte l'Agence de presse saoudienne SPA visitée jeudi à l'APS.

Conformément à la tradition prophétique, ils ont commencé par la petite, puis la médiane, puis la grande (Jamarat Al-Aqaba).

Ce rituel de la lapidation se fait dans un dispositif intégré de services et de sécurité ayant assuré la fluidité des mouvements au sein du site des Jamarat, explique l'agence de presse saoudienne.

Selon la SPA, l'opération s'est déroulée conformément à un plan de gestion des flux rigoureux, mis en oeuvre en coordination entre les différentes entités concernées et suivi en temps réel, garantissant les plus hauts niveaux de sécurité et permettant aux pèlerins d'accomplir leurs rites dans un climat de sérénité.

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Les pèlerins poursuivent leur séjour à Mina durant les jours de Tashreeq pour achever leurs rites, avec la possibilité de quitter plus tôt au deuxième jour pour ceux qui le souhaitent.

Les jours de Tashreeq, au nombre de trois, sont passés par les pèlerins à Mina à partir du lendemain du Jour du Sacrifice (Jour d'Al-Nahr), après y avoir passé la nuit, avec la possibilité de se limiter à deux jours.

Chaque jour, les pèlerins procèdent à la lapidation des trois stèles - la petite, la médiane puis la grande - en lançant sept cailloux sur chacune, avec la proclamation Allahu Akbar à chaque jet.

Au deuxième jour de Tashreeq, le pèlerin peut quitter Mina s'il est pressé, à condition de partir avant le coucher du soleil ; sinon, il doit rester pour le troisième jour, durant lequel il répète le rite de la lapidation avant de regagner La Mecque pour accomplir le tawaf d'adieu.

Ce dernier rite est obligatoire et son omission entraîne une compensation (sacrifice), à l'exception des femmes en période de menstruation ou de post-partum.

La lapidation rappelle l'histoire du prophète Ibrahim, dans sa résistance aux tentations de Satan.

Les pèlerins lancent sept pierres sur chaque stèle, en commençant par la plus petite et en terminant par la plus grande.

Pour éviter la chaleur, des pèlerins se lèvent tôt pour sacrifier au rituel de la lapidation à Jamaratt.

Les policiers saoudiens veillent au grain pour orienter ces foules immenses tandis que des bénévoles distribuent de l'eau.

La nouvelle installation du site de Jamaratt, d'une capacité d'accueil de 300 000 pèlerins par heure, se veut une avancée significative dans la gestion des foules, conformément aux plus hauts standards internationaux.

Après avoir accompli le rituel de la lapidation, les pèlerins se rendent à la Kaaba pour le tawaf d'au revoir.