Sénégal: Ziguinchor - Autorités politiques et religieuses prônent l'unité et l'engagement des jeunes

28 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Les autorités administratives et religieuses de Ziguinchor ont appelé, jeudi, à la solidarité, à la cohésion sociale et à l'engagement citoyen de la jeunesse, à l'occasion de la célébration de la Tabaski marquée par une forte ferveur religieuse et un esprit de communion dans la principale capitale du Sud.

Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a rappelé la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébir, invitant les fidèles à s'inspirer des valeurs islamiques fondées sur la sagesse, les bonnes intentions et le respect du prochain.

Il a par ailleurs évoqué le projet de reconstruction de la grande mosquée de Ziguinchor, qu'il a qualifié d'infrastructure majeure pour les populations et le rayonnement de l'Islam dans le sud du pays, tout en se disant "optimiste quant à sa concrétisation malgré les contraintes économiques actuelles".

Mor Talla Tine, gouverneur de ZiguinchorLe chef de l'Exécutif régional a aussi exhorté les citoyens à promouvoir la tolérance, le vivre-ensemble et les actes de solidarité pour faire face aux défis sociaux et économiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'adressant particulièrement aux jeunes, il les a mis en garde contre la consommation de stupéfiants et l'immigration clandestine, les invitant à saisir les opportunités offertes par les structures publiques d'accompagnement à l'emploi et à la formation.

Le président de la Fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance, Chérif Boun Chamsidine Aidara, a insisté sur la dimension éducative et spirituelle de la Tabaski, saluant le climat d'entente entre communautés religieuses à Ziguinchor.

De son côté, l'imam de la grande mosquée de Ziguinchor, Chérif Ismaïla Aïdara, a mis en avant les valeurs de pardon, de partage, de solidarité et de responsabilité, appelant les populations à renforcer leur unité, à cultiver la paix et à accompagner la jeunesse, considérée comme le moteur du développement du Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.