Sénégal: Ziguinchor - Autorités politiques et religieuses prônent l'unité et l'engagement des jeunes

Ziguinchor — Les autorités administratives et religieuses de Ziguinchor ont appelé, jeudi, à la solidarité, à la cohésion sociale et à l'engagement citoyen de la jeunesse, à l'occasion de la célébration de la Tabaski marquée par une forte ferveur religieuse et un esprit de communion dans la principale capitale du Sud.

Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a rappelé la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébir, invitant les fidèles à s'inspirer des valeurs islamiques fondées sur la sagesse, les bonnes intentions et le respect du prochain.

Il a par ailleurs évoqué le projet de reconstruction de la grande mosquée de Ziguinchor, qu'il a qualifié d'infrastructure majeure pour les populations et le rayonnement de l'Islam dans le sud du pays, tout en se disant "optimiste quant à sa concrétisation malgré les contraintes économiques actuelles".

Mor Talla Tine, gouverneur de ZiguinchorLe chef de l'Exécutif régional a aussi exhorté les citoyens à promouvoir la tolérance, le vivre-ensemble et les actes de solidarité pour faire face aux défis sociaux et économiques.

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S'adressant particulièrement aux jeunes, il les a mis en garde contre la consommation de stupéfiants et l'immigration clandestine, les invitant à saisir les opportunités offertes par les structures publiques d'accompagnement à l'emploi et à la formation.

Le président de la Fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance, Chérif Boun Chamsidine Aidara, a insisté sur la dimension éducative et spirituelle de la Tabaski, saluant le climat d'entente entre communautés religieuses à Ziguinchor.

De son côté, l'imam de la grande mosquée de Ziguinchor, Chérif Ismaïla Aïdara, a mis en avant les valeurs de pardon, de partage, de solidarité et de responsabilité, appelant les populations à renforcer leur unité, à cultiver la paix et à accompagner la jeunesse, considérée comme le moteur du développement du Sénégal.