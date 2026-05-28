Sénégal: Kaolack - L'Imam ratib de Léona Kanène appelle à la tolérance et au bannissement de la haine

Kaolack — L'imam ratib de la grande mosquée de Kaolack (centre), Serigne Babacar Sy Kane, a invité, jeudi, les Sénégalais à la tolérance et à la solidarité et à surtout bannir la haine.

Le guide religieux, qui dirigeait la traditionnelle prière de l'Aïd-el-kébir, communément appelée Tabaski, a, auparavant, rappelé le sens et l'importance de la célébration de cette fête musulmane.

"Cette journée n'est pas seulement une fête de jouissance. Elle doit être mise à profit pour nous rappeler la nécessité d'être tolérants les uns des autres, de bannir toutes sortes de haine et d'être solidaires", a-t-il notamment indiqué.

A la jeunesse, l'imam ratib de Léona Kanène a appelé à "plus de responsabilité", plaidant pour une jeunesse "créative, inventive, orientée vers le développement de son pays et qui incarne les valeurs qui font du Sénégal un modèle".

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"Nous prions pour le Sénégal, parce que ce pays a besoin de prières pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale afin que nous puissions arriver à un développement durable, dans un pays souverain et prospère", a affirmé l'imam.

Le gouverneur de la région de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt, a salué le sermon de l'imam qui est revenu sur la nécessité d'un "dialogue intergénérationnel".

"Voilà pourquoi il est bon, dans le cadre de l'oeuvre de développement national, que l'on puisse mobiliser des énergies, aussi bien celles véhiculées par les jeunes que celles dont détiennent les personnes âgées, pour ensemble oeuvrer au quotidien pour le développement de notre pays", a déclaré M. Watt après avoir participé à la prière de l'Aïd-el-kébir.