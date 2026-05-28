Sénégal: Saint-Louis - L'imam Cheikh Ahmed Tidiane Diallo appelle à consolider les liens de la famille

Saint-Louis — Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, l'imam de la principale mosquée de Saint-Louis (nord), a demandé aux fidèles, jeudi, de consolider les liens de la famille, de vouer respect et considération aux parents et de bien éduquer les enfants.

"La famille est le socle de toute communauté équilibrée et prospère", leur a-t-il dit lors de la prière de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski.

La solidarité et la foi doivent prévaloir au sein de la famille avant d'impacter la société, a-t-il affirmé en demandant aux musulmans de les promouvoir dans leur entourage.

Le guide religieux a évoqué avec insistance le dialogue qui doit prévaloir entre les membres de la famille, le respect des parents et de l'éducation des enfants.

La violence et l'insécurité découlent souvent des faiblesses de la famille, d'après Cheikh Ahmed Tidiane Diallo.

Il a plaidé pour le renforcement des liens familiaux et la solidarité envers les démunis.A

D'après lui, il ne suffit pas de sacrifier un mouton pour fêter la Tabaski. De même faut-il promouvoir la patience, le pardon, le partage et l'amour du prochain, a dit Cheikh Ahmed Tidiane Diallo en présence des fidèles et des autorités locales, dont le gouverneur de la région, Al Hassan Sall.