Afrique: La Foire d'Art de Luanda réunira 19 artistes de trois pays

Luanda — Dix-neuf artistes originaires d'Angola, de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Namibie participeront, du 11 au 14 juin prochain, à la troisième édition de la Foire d'Art de Luanda, une initiative de la productrice culturelle Maia Tanner.

L'événement, qui se déroulera au Palais de Fer, proposera des expositions, performances, conférences, ateliers et diverses activités ouvertes au public, favorisant le dialogue entre l'art, le patrimoine culturel et le tourisme.

Placée sous le thème « Identité et tourisme culturel : relier histoires, lieux et personnes », la troisième édition de la Luanda Feira de Arte / Art Fair Luanda s'affirme comme l'une des principales plateformes d'art contemporain en Angola, réunissant galeries, collectifs, artistes et professionnels du secteur culturel angolais et africain.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du programme de l'événement, l'organisateur Dominick Maia Tanner a souligné que cette initiative constitue un encouragement au développement du tourisme culturel et à la valorisation du patrimoine angolais.

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Le responsable a indiqué que l'événement est passé de sept propositions lors de la première édition à 19 en 2026, intégrant désormais des galeries, des collectifs, des espaces expérimentaux ainsi que des expositions individuelles.

Parmi les nouveautés figurent des collectifs de la province de Huíla, de la République démocratique du Congo et de la Namibie, ainsi qu'une exposition de l'artiste sud-africaine Teresa Cutala Firmino, d'origine angolaise.

Selon Dominick Maia Tanner, la foire vise à consolider le marché formel des arts en Angola et à rapprocher artistes confirmés, talents émergents et créateurs issus de différentes provinces du pays.

De son côté, la représentante de la galerie The Art Affair, Alexandra Gonçalves, a défendu la nécessité de démocratiser l'accès à l'art, estimant que les espaces culturels doivent être inclusifs et accessibles à l'ensemble de la société.

Elle a précisé que la galerie présentera, à cette occasion, six artistes à travers des oeuvres de peinture, sculpture, photographie et vidéo-art.

Pour sa part, la représentante de Palomino Artes, Imaculada Tchitanga, a mis en avant l'orientation de la galerie vers le tourisme culturel et l'internationalisation artistique.

« Nous réunissons des artistes angolais et cubains dans une démarche axée sur l'abstractionnisme et la représentativité africaine », a-t-elle souligné.