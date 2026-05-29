Afrique Centrale: Paris repart pour la conquête de son dernier bastion stratégique

Ressources critiques, influence géopolitique, rivalité chino-russe et sécurité régionale : la France tente de reconsolider son ancrage au coeur d'une Afrique centrale redevenue décisive.

À mesure que les équilibres africains se recomposent, l'Afrique centrale réapparaît comme l'un des espaces les plus stratégiques pour la projection économique et diplomatique française.

Lors de l'Assemblée générale 2026 du Conseil français des investisseurs en Afrique, présidée par Étienne Giros, aux côtés de Stéphen Decam, un message s'est imposé : dans un continent où les rapports de force changent rapidement, l'Afrique centrale redevient un pivot majeur des stratégies d'influence de Paris. Longtemps considérée comme périphérique dans les grandes dynamiques de croissance africaine, la sous-région concentre aujourd'hui plusieurs leviers géopolitiques critiques : hydrocarbures du Gabon et de la République du Congo ; minerais stratégiques de la République démocratique du Congo (RDC) ; réserves forestières du bassin du Congo ; potentiel hydroélectrique majeur ; marchés logistiques connectés à l'Atlantique. Dans le contexte mondial actuel, ces ressources prennent une valeur nouvelle. Transition énergétique, souveraineté industrielle, crédits carbone, sécurité alimentaire et contrôle des chaînes d'approvisionnement replacent l'Afrique centrale au coeur des rivalités économiques internationales.

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Une région devenue centrale dans la compétition mondiale

La présence française y demeure historiquement forte. Des groupes comme TotalEnergies, Orange, Vinci ou encore Africa Global Logistics continuent d'occuper des positions stratégiques dans l'énergie ; les infrastructures ; les télécommunications ; les ports ; les corridors logistiques. Mais cette présence n'est plus dominante. La Chine avance massivement sur les infrastructures et les mines. La Russie consolide ses relais sécuritaires et militaires. Les Émirats arabes unis multiplient leurs investissements portuaires. La Turquie développe ses réseaux commerciaux et diplomatiques. Face à cette recomposition, Paris adapte progressivement sa doctrine africaine.

La fin du modèle paternaliste

Le discours porté par les acteurs du Conseil français des investisseurs en Afrique marque une évolution importante : la logique d'influence verticale laisse place à une approche plus transactionnelle et pragmatique. Le « local content » devient désormais central : sous-traitance locale ; transfert de compétences ; partenariats industriels ; formation ; cofinancement ; ancrage territorial. Cette évolution répond à une réalité politique nouvelle : les opinions publiques africaines exigent davantage de retombées économiques locales et contestent de plus en plus les modèles extractifs hérités des décennies précédentes. Dans plusieurs capitales d'Afrique centrale, la stabilité des investissements dépend désormais autant de leur rentabilité économique que de leur acceptabilité sociale.

L'Afrique centrale, nouvel espace de reconsolidation française

Sur le plan diplomatique, l'enjeu est considérable pour Paris. Après les ruptures successives au Sahel -- notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger --, l'Afrique centrale apparaît comme l'un des derniers espaces où la France conserve encore des relais institutionnels ; des réseaux économiques anciens ; une influence linguistique forte ; des partenariats militaires historiques. Le français y reste une langue de travail dominante, ce qui constitue un avantage stratégique dans la compétition internationale. Mais Paris sait aussi que cette position n'est plus acquise. Les nouvelles élites africaines diversifient leurs partenaires et refusent désormais toute dépendance exclusive envers une puissance extérieure.

Ressources critiques et sécurité des approvisionnements

La dimension géoéconomique devient particulièrement sensible autour des minerais stratégiques. La RDC concentre une part essentielle des ressources mondiales en cobalt, cuivre et coltan, indispensables aux batteries électriques ; aux semi-conducteurs ; aux infrastructures numériques ; aux technologies militaires. Dans les cercles européens, la sécurisation de ces approvisionnements est désormais considérée comme une question de souveraineté stratégique. L'Afrique centrale se transforme ainsi en zone de compétition entre puissances occidentales ; groupes chinois ; acteurs du Golfe ; nouveaux investisseurs asiatiques.

Le retour de l'intelligence économique

Dans cet environnement concurrentiel, les réseaux d'influence redeviennent déterminants. Le Conseil français des investisseurs en Afrique joue un rôle de plateforme stratégique : mise en relation ; accès aux décideurs ; veille géopolitique ; accompagnement réglementaire ; intermédiation financière. Dans des marchés où les équilibres politiques restent mouvants, cette capacité d'anticipation devient un avantage compétitif majeur.

Une bataille d'influence qui dépasse l'économie

Au fond, la reconquête française en Afrique centrale dépasse largement le seul enjeu commercial. Il s'agit aussi de préserver une capacité d'influence ; de maintenir des accès stratégiques ; de sécuriser des corridors logistiques ; d'éviter un décrochage géopolitique face à Pékin et Moscou. Car au croisement des enjeux énergétiques, climatiques, miniers et sécuritaires, l'Afrique centrale devient progressivement l'un des nouveaux centres de gravité de la mondialisation. Et dans cette bataille silencieuse, Paris tente désormais de transformer un héritage historique fragilisé en présence stratégique durable.