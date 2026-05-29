Afrique Centrale: Exposition - « L'art à l'état brut », une création des artistes des deux Congo à découvrir en juin

Quelques jours avant son vernissage officiel prévu le 6 juin, la Maison russe de Brazzaville a ouvert exceptionnellement les portes de l'exposition « L'art à l'état brut » à un cercle restreint de journalistes. Une visite privée qui a offert un avant-goût d'un rendez-vous artistique où le génie des deux Congo ne fait qu'un et où la liberté de créer est érigée en principe fondamental.

Dans la salle d'exposition, les regards s'attardent, les interprétations se croisent et l'imagination est constamment sollicitée. Entre peintures, sculptures et créations réalisées à partir de matériaux inattendus, le parcours invite moins à observer qu'à ressentir. Ici, aucune oeuvre ne livre immédiatement tous ses secrets.

Inspirée du concept « Art brut » développé par l'artiste français Jean Dubuffet, l'exposition célèbre une création affranchie des règles, des conventions et des attentes. Une démarche qui trouve un écho particulier dans les oeuvres présentées par les collectifs Atelier des arts révoltés et Beaverstyle qui rassemblent les artistes de la République du Congo et de la République démocratique du Congo.

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Pour Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe, cette exposition est avant tout une célébration de l'expression libre. « L'art à l'état brut, c'est l'art sans interdits, sans dogmes. C'est un art purement porté par l'inspiration », a-t-elle souligné. À travers cette initiative, a-t-elle poursuivi, la Maison russe réaffirme également sa volonté d'accompagner les artistes dans leurs démarches créatives et de rapprocher le public de l'art contemporain.

Au fil de la visite qui aura duré environ 1h, les univers se rencontrent et parfois se confrontent. Les couleurs éclatent, les matières se transforment et les symboles puisés dans les mémoires africaines dialoguent avec des approches résolument modernes. Certaines oeuvres évoquent l'héritage, d'autres questionnent l'identité, tandis que plusieurs laissent volontairement place à l'interprétation du spectateur.

Pour Elson Manisa-Kiadi, directeur artistique de l'Atelier des arts révoltés, cette exposition marque un moment fondateur. « Cette exposition est une naissance : celle d'une révolution, d'un mouvement, d'une identité, d'une vision et d'un collectif », a-t-il affirmé, avant d'ajouter : « L'art est un langage qui n'a pas besoin d'alphabet pour parler. Tout le monde l'interprète ».

Plus qu'une simple présentation d'oeuvres, « L'art à l'état brut » apparaît comme une invitation à renouer avec l'émotion première de la création : celle qui surprend, interroge et parfois bouleverse. Une expérience qui se veut accessible à tous, amateurs d'art comme simples curieux.

Le rendez-vous est donné le 6 juin à la Maison russe pour le vernissage et l'ouverture au public de cette exposition-vente collective. Une occasion de découvrir, à son propre rythme, des oeuvres singulières et porteuses de sens.