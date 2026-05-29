Algérie: Les prévisions de croissance économique revues à la hausse

BRAZZAVILLE — Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de l'Algérie de 4,1%, un taux nettement supérieur aux précédentes révisions (3,4%), et de 4,2 % en 2027, a souligné le Groupe dans son rapport 2026 sur les "Perspectives économiques en Afrique".

Présenté à Brazzaville à l'occasion des Assemblées annuelles de l'institution financière panafricaine, le rapport indique que l'économie algérienne devrait poursuivre sa dynamique de croissance, soutenue notamment par les investissements publics, et le développement des secteurs hors hydrocarbures.

Le document souligne également que l'Algéie continue d'afficher des indicateurs macroéconomiques assez solides, malgré un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les fluctuations des marchés énergétiques et les incertitudes pesant sur l'économie mondiale.

Ces prévisions de la BAD convergent avec les estimations retenues dans la loi de finances 2026, qui table également sur une croissance économique de 4,1 % en 2026.

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La loi prévoit néanmoins une progression plus soutenue de la croissance économique en 2027, avec un taux de croissance estimé à 4,4 %, contre 4,2 % anticipés par la BAD pour la même période.

Selon la BAD, l'économie algérienne a continué d'afficher "de bons résultats", soutenus par "une forte production manufacturière et agricole", ainsi que par l'investissement et la consommation des ménages.

Concernant le développement humain, l'institution continentale indique que l'indice de développement humain (IDH) de l'Algérie place le pays parmi les plus développés du continent africain.

Le rapport relève aussi un net repli de l'inflation, dont le taux est passé de 4,4% en 2024 à 1,7% en 2025, sous l'effet notamment d'un ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires. Sur le plan social, le document a notamment souligné que la politique sociale mise en oeuvre par les pouvoirs publics visant à garantir l'accès aux services sociaux de base, a contribué à l'amélioration des indicateurs sociaux et à la réduction des inégalités.