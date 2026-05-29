Madagascar: Réformes électorales - La réunion de consultation de la CENI lancée

29 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

La réunion de trois jours dédiée à la consultation des parties prenantes aux élections a débuté hier au Centre de conférence international (CCI) Ivato.

« Cet atelier constitue une opportunité historique de mettre toutes les préoccupations des acteurs du processus électoral sur la table, d'apporter des clarifications sur les zones d'ombre, de partager également les vécus et les expériences de chacun et, partant, de jeter les bases d'un processus électoral plus crédible, transparent et inclusif », a martelé Thierry Rakotonarivo, président de la Commission électorale indépendante (Ceni).

Outre les représentants des entités politiques et responsables étatiques, le représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) à Madagascar, Jean-François Dubuisson, était également présent. Selon ses dires, « le Programme des Nations Unies pour le développement reste convaincu que des réformes électorales inclusives et consensuelles constituent un levier essentiel pour renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions ».

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Durant les trois jours d'atelier, les huit étapes du processus électoral, telles que le cadre juridique, la planification et la mise en oeuvre, la question de l'éducation électorale, l'enrôlement des électeurs, la campagne électorale, les opérations de vote et le jour J, les vérifications des résultats du vote et la période post-électorale, seront débattues minutieusement, a-t-on indiqué.

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