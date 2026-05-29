Afrique: Exposition mondiale des industries intelligentes 2026 - Quand « l'avenir dynamique du ciel intelligent » se joue à Tianjin

28 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Nadège YAMEOGO

L'exposition mondiale des industries intelligentes 2026 s'est ouverte dans la matinée du jeudi 28 mai 2026 au Centre national des congrès et des expositions de Tianjin sur le thème « l'avenir dynamique du ciel intelligent ».

Un orchestre de trois « robots » dont un au piano, un à la guitare et un autre à la batterie exécutant en symbiose une mélodie douce. Pour certains, un tel scénario peut sembler inimaginable. Pourtant, dans la matinée du jeudi 28 mai 2026, nous avons été témoins d'une scène pareille à Tianjin en Chine. C'était à l'occasion de l'exposition mondiale des industries intelligentes 2026 qui s'est ouverte dans la matinée du jeudi 28 mai 2026 au Centre national des congrès et des expositions de Tianjin. Au centre d'exposition qui couvre une superficie totale de 130 000 mètres carrés, six pavillons thématiques sont ouverts drainant des milliers de visiteurs.

Ayant eu l'opportunité de prendre part à ce grand évènement dans le cadre du programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC), les journalistes venus de 22 pays d'Afrique ont été découverts une panoplie de technologie de dernière génération dont des lunettes intelligentes pouvant traduire des textes dans n'importe quelle langue.

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Lors de leur promenade dans les artères de l'exposition, les hommes et femmes de médias africains ont pris également plaisir entre autres à déguster des crêpes fabriquées par des robots intelligents ou encore à "savourer" une démonstration de « Kung Fu » soigneusement orchestrée par ces derniers sous le regard admiratif de milliers de badauds.

Lorsqu'on visite les pavillons qui présentent chacun une particularité singulière, on est convaincu à plus d'un titre que c'est « l'avenir dynamique du ciel intelligent » qui se joue à Tianjin à l'occasion de cette exposition. On n'aurait pas tort de le croire puisque cette exposition constitue un événement de référence pour le développement de l'industrie intelligente. Pendant quatre jours, leaders mondiaux et meilleurs universitaires de la technologie intelligente vont engager un dialogue profond sur les nouvelles pistes de développement de l'industrie intelligente.

En plus des nombreuses rencontres d'échanges entre entreprises, le programme de l'évènement prévoit d'autres activités importantes telles que la Coupe du monde de robotique Asie-Pacifique-Tournoi international de Tianjin et la Conférence internationale sur les sports intelligents. Cette année, pour la première fois, de nouveaux événements tels que le concours de hackathon de technologie intelligente ont été introduits afin de promouvoir les applications par le biais d'évènements et d'accélérer la mise en oeuvre des innovations.

La foire se tiendra jusqu'au 31 mai, les 28 et 29 mai pour un public professionnel et les 30 et 31 mai pour un public social dont les familles et les amateurs de technologie.

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