Afrique: CAN U17 - Le Sénégal dompte le Maroc et file en finale

Dans une demi-finale de CAN U17 attendue, le Sénégal faisait face au Maroc ce jeudi 28 mai 2026. Les Lionceaux ont fait comme leurs aînés : une victoire, pour cette fois s'ouvrir les portes de la finale où ils affronteront la Tanzanie.

Même ville, mêmes adversaires, même verdict : victoire du Sénégal. Les Lionceaux ont battu le Maroc, à Rabat, en demi-finale de la CAN U17 : 7-6 aux tirs au but (1-1 après le temps réglementaire).

En première période, les hommes de Lamine Sané ont mis intensité, agressivité et détermination pour gêner les Marocains. Une recette qui a payé avec l'ouverture du score de Mouhamed Wagne, qui profite d'un ballon repoussé par le gardien marocain suite à un tir de Souleymane « Commissaire » Faye, pour mettre le Sénégal sur orbite (23e).

En deuxième mi-temps, le Maroc pousse pour revenir, mais bute sur un Assane Sarr impérial. En toute fin de match, l'arbitre offre un penalty au pays organisateur, alors qu'il reste deux minutes dans le temps additionnel. El Aoud s'y reprend à deux fois pour marquer et arracher les tirs au but (90+9).

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Mais lors de la séance de tirs au but, le Sénégal va l'emporter 7-6 grâce à Assane Sarr, auteur de quatre parades lors des penalties.

En finale, les Lionceaux, qui veulent retrouver leur couronne remportée en 2023, affronteront la Tanzanie. Les Tanzaniens ont battu l'Égypte plus tôt aux tirs au but (4-3).