Afrique: Antonio Guterres rend hommage aux casques bleus déployés à travers le monde

28 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

A l'occasion de la célébration de la journée internationale des casques bleus, vendredi 29 mai 2026, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rendu hommage aux soldats de la paix.

« À l'heure actuelle, plus de 50 000 casques bleus des Nations Unies sont déployés dans le monde et protègent la population civile. Loin de chez eux, dans certains des lieux les plus dangereux de la planète, ils apaisent les tensions entre des parties hostiles, supervisent l'acheminement de l'aide, contribuent au bon déroulement des élections et créent un espace propice aux solutions politiques », a déclaré M. Guterres.

Il a réaffirmé "notre responsabilité commune de respecter et d'appuyer leur action" sur terrain.

Quelque 4 500 soldates et soldats de la paix qui ont perdu la vie depuis 1948, dont 59 l'an dernier. Pourtant, selon lui, "personne ne devrait mourir au service de la paix".

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Antonio Guterres précise que les attaques visant les casques bleus constituent de graves violations du droit international humanitaire, et les États membres se doivent de garantir à tout moment la sécurité du personnel des Nations unies.

Pour lui, à une époque où les tensions s'intensifient, le maintien de la paix constitue un moyen reconnu, et économe en ressources, de rétablir la stabilité et de redonner espoir.

Cependant, pour ce faire, il faut un soutien politique constant - et un soutien financier fiable. Il faut assurer aux casques bleus les ressources dont ils ont besoin pour mener à bien leurs mandats essentiels.

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