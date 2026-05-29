Soudan: Le directeur général du Service général de renseignement rencontre le président de la commission des Affaires étrangères de la Douma d'État russe

Le général Ahmed Ibrahim Mufaddal, directeur général du Service général de renseignement, a rencontré aujourd'hui Leonid Slutsky, président de la commission des Affaires étrangères de la Douma d'État russe, en marge de la réunion internationale des hauts responsables chargés des questions de sécurité, qui se tient actuellement à Moscou.

Le directeur général du Service général de renseignement a présenté un exposé complet sur l'évolution de la situation politique et militaire au Soudan et les progrès réalisés sur le terrain.

Il a également évoqué les graves violations commises par les milices contre les citoyens soudanais.

Il a présenté la vision du gouvernement pour la paix et la stabilité, ainsi que son initiative de dialogue soudanais au sein du Soudan, qui permet la participation de tous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également salué le soutien apporté par la Russie au Soudan, notamment au Conseil de sécurité, et la coordination entre les deux pays au sein des instances internationales.

Le président de la commission des Affaires étrangères de la Douma d'État russe a souhaité la bienvenue au général Ahmed Ibrahim Mufaddal et à sa délégation à Moscou, soulignant l'importance de sa participation à cette réunion internationale.

M. Slutsky a déclaré que la Russie suivait de près l'évolution de la situation au Soudan, les positions des autres pays à ce sujet et les tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures soudanaises.

Il a réaffirmé la position ferme et de principe de la Russie en faveur de l'unité et de la souveraineté du Soudan, ainsi que son rejet de toute tentative visant le gouvernement légitime et ses institutions.

La réunion a réaffirmé l'importance des efforts conjoints pour développer les relations bilatérales entre les deux à travers des mécanismes existants et des échanges de visites officielles soulignant leur ferme volonté de développer les relations bilatérales dans tous les domaines.