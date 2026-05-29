Nigeria: Des primaires chaotiques pour désigner les candidats aux élections générales

Au Nigeria, les partis politiques ont organisé depuis le 23 mai des primaires pour désigner leurs candidats pour les élections générales de 2027 : la présidentielle, les sièges du Sénat, ceux de la Chambre des représentants, les assemblées législatives des États, et les postes de gouverneur. La date limite pour ce processus a été fixée au samedi 30 mai par la commission électorale. Mais ces primaires mettent en évidence les dissensions au sein des partis d'opposition, que le pouvoir en place s'est évertué à diviser ces derniers mois.

Parmi les principaux partis d'opposition à se plier à l'exercice figurent le Congrès démocratique africain (ADC), le Congrès démocratique du Nigeria (NDC) ou encore le Parti démocratique populaire (PDP), alors que le Congrès des progressistes (APC) au pouvoir a déjà désigné le président sortant Bola Tinubu comme candidat pour la présidentielle, dimanche 24 mai.

Les primaires des partis d'opposition nigérians s'avèrent particulièrement chaotiques, entre guerres de factions et organisation de conventions concurrentes, au niveau local comme national.

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Ce mercredi, l'ancien vice-président et opposant historique, qui se présente pour la septième fois à la présidentielle, Atiku Abubakar, a été désigné pour porter les couleurs de l'ADC lors de la prochaine présidentielle. Pourtant, d'anciens dirigeants du parti contestent toujours sa légitimité, au point d'avoir désigné de leur côté un autre candidat, Doumebi Kachikwu.

Des divisions font aussi trembler le PDP, où le retour de l'ancien président Goodluck Jonathan sur la scène politique n'est pas soutenu par tout le monde. Si celui-ci bénéficie de l'appui de certains cadres du parti, un autre candidat à la présidentielle, Sandy Onor, a déjà été désigné par la faction dirigée par Nyesom Wike, un allié du président Bola Tinubu qui souhaite mettre le PDP au service du pouvoir.

Un consensus semble en revanche se dessiner au sein du NDC. Ce parti d'opposition semble prêt à s'aligner derrière la candidature de Peter Obi, ancien chef du Parti travailliste, arrivé troisième lors de la dernière présidentielle. Sa candidature devrait être officialisée d'ici à ce samedi 30 mai.