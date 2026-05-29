Congo-Kinshasa: Ebola - Le Chef de l'OMS se rend au pays alors que le nombre de cas est en hausse

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se rend ce jeudi en République démocratique du Congo (RDC) où sévit une épidémie de maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo, contre lequel il n'existe aujourd'hui ni vaccin ni traitement spécifique.

« Je suis en route pour la RDC. Le virus Ebola est de retour. La province d'Ituri est la plus touchée. Je serai sur le terrain aux côtés des équipes de l'OMS, de nos partenaires et des extraordinaires professionnels de santé (congolais) qui n'ont jamais cessé de se battre », a déclaré le Chef de l'OMS sur le réseau social X.

Selon l'agence sanitaire mondiale de l'ONU, si la RDC a vaincu Ebola à 16 reprises, la 17e fois ne sera pas différente. « Mais nous devons agir maintenant, ensemble », a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jusqu'à présent, 121 cas ont été confirmés en RDC, avec 17 décès confirmés. Plus de 1.077 cas suspects et 238 décès suspects ont déjà été recensés, selon les bilans officiels des autorités sanitaires congolaises. L'épidémie touche actuellement 3 provinces et 13 zones de santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Extension du centre de traitement de Bunia

Sur le terrain, les agences onusiennes sont en première ligne et collaborent étroitement avec les autorités sanitaires congolaises et ougandaises afin de renforcer la surveillance de la maladie, les capacités des laboratoires, la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle des infections, l'engagement communautaire et les efforts de coordination transfrontalière.

A Bunia, dans l'est de la RDC, l'OMS a réceptionné 4,6 tonnes de fournitures médicales ainsi que plus de 2.000 tests médicaux RadiOne. Cette dotation vise à renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires dans le cadre de la riposte contre la maladie en Ituri.

Les équipes logistiques de l'OMS ont également finalisé l'extension du centre de traitement de Bunia. « Elles dotent les établissements de santé en intrants vitaux, tout en veillant à la mise en oeuvre d'enterrements dignes et sécurisés », a détaillé sur X, le bureau de l'OMS en RDC.

L'Ouganda ferme sa frontière avec la RDC

Alors que les cas sont en forte hausse en RDC, l'Ouganda a fermé hier mercredi « jusqu'à nouvel ordre » l'intégralité de sa frontière avec Kinshasa. Selon Kampala aucun déplacement de personnes entre les deux pays n'est autorisé.

Les seules exceptions concernent les équipes autorisées de lutte contre Ebola, les opérations humanitaires, le transport de denrées alimentaires et de marchandises, ainsi que les opérations de sécurité, sous réserve de protocoles stricts de dépistage et de surveillance sanitaire.

Par ailleurs, toute personne revenant de la RDC devra donc se soumettre à une quarantaine obligatoire de vingt-et-un (21) jours sous la supervision du ministère de la Santé et des équipes de surveillance de district.

L'Ouganda n'a enregistré aucun nouveau cas confirmé d'Ebola depuis le lundi 25 mai 2026. Le nombre total de cas s'élève à sept (7), dont un décès.

Toutefois, le nombre total de contacts des cas confirmés a augmenté. Plus de 300 contacts font toujours l'objet d'un suivi actif. La plupart de ces contacts sont des professionnels de santé. « Compte tenu de l'intensité des mouvements transfrontaliers entre la RDC et l'Ouganda pour des raisons commerciales, de subsistance et de liens familiaux, le risque de transmission reste élevé, en particulier dans les districts frontaliers et les zones d'accueil de réfugiés », met en garde Kampala.

Appel de fonds de 15,8 millions de dollars pour l'Ouganda

L'ONU, en collaboration avec ses partenaires humanitaires, a lancé un appel d'urgence de 15,8 millions de dollars américains pour soutenir la réponse de l'Ouganda à l'épidémie d'Ebola. Bien que les partenaires aient déjà mobilisé et réaffecté 3,1 millions de dollars pour les efforts d'intervention immédiate, un déficit de financement critique de 12,7 millions de dollars subsiste.

Les interventions d'urgence vitales proposées dans le plan visent à aider le gouvernement ougandais à contenir rapidement l'épidémie.

Cet appel soutient une réponse d'urgence globale dans les districts à haut risque, y compris les camps de réfugiés, avec des interventions axées sur la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle des infections, la surveillance, la communication des risques et l'engagement communautaire, la nutrition, l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH), la logistique et la continuité des services de santé essentiels.