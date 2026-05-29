Angola: L'Angola signale 13 cas positifs de variole du singe

Mbanza Kongo — Treize cas positifs de variole du singe ont été signalés par les autorités sanitaires des provinces de Cabinda et d'Uíge, a révélé la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, ce jeudi à Mbanza Kongo, dans la province de Zaïre.

Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la première réunion du Conseil de gouvernance locale, présidée par le Président João Lourenço, la ministre a expliqué que neuf de ces cas avaient été enregistrés dans la province de Cabinda et quatre dans celle d'Uíge.

Selon la ministre, des cas ont été diagnostiqués dans la province de Cabinda depuis l'année dernière, et cinq cas positifs de variole du singe ont été recensés cette année.

Sílvia Lutucuta a appelé la population à continuer de respecter scrupuleusement les mesures de prévention diffusées par les autorités sanitaires afin d'éviter la propagation de la maladie dans le pays.

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Elle a indiqué que le secteur qu'elle dirige met à disposition des doses de vaccin contre la variole du singe pour les provinces angolaises frontalières de la République démocratique du Congo (RDC), à titre de mesure préventive.

Concernant Ebola, Sílvia Lutucuta a déclaré qu'aucun cas suspect de cette maladie hautement mortelle, qui sévit également en RDC voisine, n'avait été enregistré en Angola. Elle a donc de nouveau appelé la population à respecter les mesures de prévention.

Parmi les mesures mises en oeuvre par les autorités sanitaires dans les zones frontalières avec la RDC, la ministre a mentionné le contrôle de la température des personnes entrant et sortant de part et d'autre de la frontière.

Elle a déconseillé la consommation de gibier et les déplacements dans les zones touchées par la maladie en RDC.