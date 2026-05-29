Angola: Le Programme d'investissement public enregistre plus de 3 000 projets au premier trimestre

Mbanza Kongo — Selon le rapport de la première réunion du Conseil de gouvernance locale, présidée par le Président João Lourenço, qui s'est tenue ce jeudi à Mbanza Kongo, dans la province du Zaïre, 3 597 projets divers ont été enregistrés dans le cadre du Programme d'investissement public (PIP) au premier trimestre 2026.

Le rapport précise que, parmi ces projets, 988 relèvent des organes de l'administration centrale et 2 609 des organes de l'administration locale.

À la fin du premier trimestre, 473 projets du PIP étaient achevés.

D'après le rapport, le PIP 2026 a clôturé la période analysée avec un budget exécuté de 5 113,83 milliards de kwanzas, pour des dépenses s'élevant à 1 724,34 milliards de kwanzas.

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Concrètement, cela correspond à un taux d'exécution financière de 33,7 %, ce qui représente une performance positive par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon le document, les principaux résultats obtenus comprennent la construction, la rénovation et l'achèvement d'écoles, ainsi que la construction et la modernisation d'hôpitaux, de centres de santé et de cliniques.

Il convient également de souligner la réhabilitation des routes, la mise en place de barrages et de systèmes de production d'énergie, contribuant ainsi à la sécurité énergétique et à l'approvisionnement en eau.

Domaine social

Le Conseil de gouvernance locale a également examiné le rapport d'étape du Programme national d'alimentation scolaire (PNAE) pour la période de janvier à mars, conformément aux priorités des politiques publiques structurantes de l'Exécutif.

Ce programme vise à garantir des repas quotidiens aux enfants d'âge préscolaire et primaire dans les écoles publiques, contribuant ainsi à l'amélioration de leur état nutritionnel, à la réduction du décrochage scolaire et au dynamisme de l'économie locale grâce à l'achat de produits locaux.

Il convient de souligner que le PNAE a bénéficié à 2 937 503 enfants dans 3 703 écoles, réparties dans 232 municipalités et 19 provinces, soit une augmentation de 34 % par rapport au premier trimestre.

Ce chiffre est considéré comme positif, car il permet le retour à l'école d'enfants qui, auparavant, ne fréquentaient pas l'école, motivés par la mise en place de repas scolaires.

Construction de ponts et réhabilitation de routes

Le document indique qu'entre 2017 et le premier trimestre 2026, 2 085 mètres linéaires de ponts métalliques et 8 943 mètres de ponts permanents ont été construits, et que la construction de 13 467 mètres linéaires de ponts métalliques supplémentaires est prévue d'ici la fin de l'année.

Durant cette période, 11 612 km de routes ont également été réhabilités, soit plus de 42 % des 27 600 km du réseau routier national, et 15 100 km de routes municipales, soit environ 29 % des 51 700 km du réseau routier municipal.

Ce programme vise à garantir l'amélioration des liaisons routières sur l'ensemble du territoire national, ainsi que l'accès aux services de santé et d'éducation de base, à assurer la continuité de l'acheminement des produits agricoles et à réduire les coûts et les temps de transport.

Justice

Selon le communiqué, au sein du secteur Justice et Droits de l'Homme, la réunion a pris note du Plan pour l'universalisation de la carte d'identité, document présentant le calendrier d'expansion et de mise en oeuvre des points d'impression de cartes d'identité. Ce plan vise à renforcer les capacités de service et à faciliter l'accès aux services d'identification pour les citoyens, tant au niveau national qu'international.

Il précise que le Plan prévoit la réactivation des points d'accès publics unifiés (BUAP) et des unités mobiles pour 2026.

Santé

Lors de sa réunion, le Conseil a été informé de l'épidémie d'Ebola Bundibugyo en RDC et en Ouganda, faisant état de 393 cas suspects, 105 cas probables et 89 décès. Parmi ces cas, 12 ont été confirmés en laboratoire comme étant de la souche Bundibugyo.

Le ministère angolais de la Santé a également présenté un rapport sur les mesures prévues dans le Plan national de contingence contre cette maladie, soulignant notamment le renforcement de la surveillance aux frontières terrestres, dans les ports et les aéroports internationaux, ainsi que des mesures d'information spécifiques pour les passagers en provenance de pays touchés ou à risque, ou d'autres pays en fonction de l'évolution de la situation.

Concernant le rapport sur l'épidémie de choléra, couvrant la période de janvier 2025 à mai 2026, durant laquelle deux flambées épidémiques ont été constatées, avec 3 894 cas recensés, l'incidence étant plus élevée dans les provinces de Benguela, Huíla, Malanje, Icolo e Bengo, Cuanza-Norte et Luanda, une tendance à la baisse ayant été observée au cours des premiers mois de 2026.

Il a été mentionné que, dans le cadre de la riposte à l'épidémie, du matériel médical et des kits de prévention ont été distribués, et que plus de 3,6 millions de personnes ont été vaccinées grâce au don de 3 794 000 doses du vaccin anticholérique oral, approuvé par le Comité de coordination inter-agences, avec le soutien de GAVI.