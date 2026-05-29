Angola: Une étude révèle des progrès en matière d'inclusion scolaire au sein des San du sud du pays

Lubango — Une étude menée par le Centre de recherche et de développement en éducation (CIDE) de l'ISCED-Huíla sur la minorité ethnique San (appelée à tort Khoïsan) du sud de l'Angola révèle que Huíla présente une meilleure situation en matière d'inclusion scolaire pour cette communauté que celles de Cunene et Cubango.

Les résultats, publiés ce jeudi lors du premier séminaire technique présentant et validant l'étude menée auprès de cette communauté dans les provinces de Huíla, Cunene et Cubango, indiquent que Huíla bénéficie d'un meilleur accès à l'éducation que les autres, malgré un taux d'exclusion scolaire encore élevé dans chacune de ces régions.

L'étude, menée au cours des deux dernières années, a porté sur 975 familles, soit 3 735 personnes, réparties dans les municipalités de ces trois provinces.

À Huíla, où se concentrait 60 % de l'échantillon, les chercheurs ont travaillé dans les municipalités de Cacula, Chibia, Lubango, Jamba, Quipungo et Matala. Selon le rapport, 65,9 % de la population San de Huíla n'a reçu aucune instruction, tandis que 30 % ont déclaré avoir suivi une formation, même partielle.

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Cependant, les municipalités de Jamba Mineira et Chibia présentent des données préoccupantes : plus de 90 % de ce groupe n'a pas accès à l'éducation formelle.

À Cunene, où l'enquête a été menée dans les municipalités de Cuanhama, Cuvelai et Namacunde, les indicateurs sont jugés encore plus alarmants : les données montrent que 98,8 % de la population analysée n'a pas été scolarisée, seul un faible pourcentage ayant accès à l'éducation.

La situation concernant les documents d'état civil inquiète également les chercheurs, notamment à Namacunde (Cunene), où la majorité de la population interrogée a déclaré ne pas posséder de carte d'identité ni d'autre document officiel.

À Cubango, alors encore appelé Cuando Cubango, l'étude a porté sur les municipalités de Menongue (Cubango) et de Cuito Cuanavale (Cuando), où une forte dépendance aux activités traditionnelles de cueillette de fruits sauvages et de chasse a été constatée.

Le coordinateur du CIDE, Vladi Pereira, a déclaré, lors de la présentation des données, que la collecte de fruits sauvages, de miel et de champignons demeurent une source de revenus importante pour de nombreuses familles de la région.

L'agriculture et l'agro-pastoralisme apparaissent cependant comme les principales activités économiques dans les trois provinces étudiées, a-t-il ajouté.

Concernant l'accès à l'eau, environ 80 % des familles dépendent de sources non traitées, telles que des ruisseaux et des puits non protégés, et doivent souvent parcourir de longues distances pour s'approvisionner.

Au vu de ces résultats, les chercheurs recommandent des politiques publiques spécifiques pour les communautés San, notamment des écoles mobiles, des campagnes mobiles d'enregistrement civil, un meilleur accès à l'eau potable et le renforcement des services de santé et d'éducation.

Pour Vladi Pereira, cette étude démontre la nécessité d'une meilleure inclusion sociale de ces communautés et de programmes adaptés à leurs spécificités culturelles et à leurs modes de vie.

L'expression « Khoïsan » est incorrecte, car elle désigne une union qui n'existe pas entre les Khoï (Hottentots), traditionnellement pasteurs, et les San (Bushmen), chasseurs-cueilleurs.

Leurs pratiques reposent sur une connaissance profonde de la nature, visible notamment dans les peintures rupestres attribuées à leurs ancêtres et considérées parmi les plus remarquables du continent.

La communauté San fait partie des premiers peuples d'Angola, antérieurs à l'invasion bantoue du début du VIe siècle.

Aujourd'hui, ils sont menacés d'extinction, leur espérance de vie diminuant, principalement en raison de l'influence de régimes alimentaires étrangers à leur culture, autrefois basée sur la chasse et la cueillette de fruits sauvages, activités désormais affectées par le changement climatique.