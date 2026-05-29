Angola: Le gouvernement investit dans les secteurs de l'énergie et de l'eau pour le développement durable

Luanda — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a réaffirmé ce jeudi à Luanda que le gouvernement met en oeuvre un vaste processus de transformation structurelle des secteurs de l'énergie et de l'eau, afin de garantir un développement durable, l'inclusion sociale et l'amélioration des conditions de vie de la population.

Cette position a été exprimée dans un message vidéo diffusé à l'occasion de l'ouverture de la 2e Conférence et Exposition internationale sur l'énergie et l'eau. Le ministre a souligné que l'énergie et l'eau jouent actuellement un rôle central dans le contexte international, étant des facteurs déterminants pour la stabilité sociale, la compétitivité économique, la souveraineté nationale et l'affirmation géopolitique des États.

Selon le ministre, les pays qui parviennent à assurer la sécurité énergétique et hydrique ainsi que la durabilité environnementale seront mieux préparés à relever les défis économiques et technologiques des prochaines décennies.

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Le responsable a souligné que, pendant de nombreuses années, des millions d'Angolais vivaient sans accès régulier à l'électricité et à l'eau potable, une réalité qui limitait leurs perspectives et creusait les inégalités sociales et territoriales.

João Baptista Borges a assuré que l'Angola traverse une nouvelle phase marquée par des investissements structurels, visant à accroître la capacité de production d'électricité, à moderniser les réseaux de transport et de distribution, ainsi qu'à renforcer l'interconnexion des systèmes électriques nationaux.

Dans le domaine de l'électrification, le ministre a réaffirmé les efforts déployés pour apporter l'énergie aux communautés les plus isolées, dans le cadre du programme d'électrification rurale.

Concernant le secteur de l'eau, il a mentionné que des projets étaient en cours pour améliorer l'approvisionnement en eau potable, étendre l'assainissement de base, renforcer la sécurité hydrique et accroître la capacité de réponse aux changements climatiques et aux cycles de sécheresse qui affectent diverses régions du pays.

Le responsable a estimé que la tenue de cette conférence représente bien plus qu'une simple réunion technique ; elle constitue une affirmation de la vision stratégique du gouvernement pour la construction d'une économie plus forte, plus durable et socialement juste.

Selon le ministre, l'Angola entend s'aligner sur les principales transformations mondiales du secteur, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, la mobilité électrique, la gestion intégrée de l'eau et le développement de l'hydrogène vert.

Par ailleurs, il a mis en avant le potentiel stratégique du pays, en évoquant sa position géographique, ses ressources en eau disponibles, son fort potentiel hydroélectrique et solaire, ainsi que ses perspectives d'intégration énergétique régionale.

Malgré les progrès accomplis, João Baptista Borges a reconnu que des défis persistent, notamment l'existence de communautés n'ayant pas pleinement accès à l'énergie et à l'eau, ainsi que des inégalités territoriales qui nécessitent des investissements et des capacités de mise en oeuvre continus.

Le ministre angolais de l'Énergie et de l'Eau a également plaidé pour le renforcement des partenariats internationaux, l'encouragement des investissements privés et la promotion de la coopération scientifique, facteurs essentiels pour accélérer le développement de ces secteurs.

La présence de plusieurs partenaires internationaux à cet événement, a-t-il ajouté, témoigne de la confiance croissante dans l'économie angolaise et son potentiel stratégique.

Concernant la conférence, le ministre s'est dit confiant quant à l'émergence d'idées novatrices, de propositions concrètes et de partenariats susceptibles de dynamiser davantage la transition énergétique et hydrique de l'Angola.

« L'énergie et l'eau continueront d'occuper une place centrale dans l'agenda national pour la modernisation, la croissance économique et l'inclusion sociale », a-t-il conclu.

Plus de 500 participants et plus de 40 entreprises nationales et étrangères de divers pays participent à la 2e Conférence internationale sur l'énergie et l'eau, placée sous le thème « Énergie et eau : 50 ans au service du développement durable du pays ».

Cette rencontre réunit des décideurs politiques, des experts, des universitaires, des investisseurs et des partenaires internationaux afin d'échanger sur les enjeux et les perspectives de ces secteurs stratégiques.