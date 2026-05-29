Angola: Le Président de la République conclut sa visite de travail à Zaïre

Mbanza Kongo — Le Président de la République, João Lourenço, a conclu ce jeudi sa visite de travail de 48 heures dans la province de Zaïre, au cours de laquelle il a présidé la première réunion ordinaire du Conseil de gouvernance locale de 2026.

Lors de cette visite, le Chef de l'État a constaté, mercredi, l'avancement des travaux du futur hôpital général de Mbanza Kongo et du nouvel aéroport provincial.

Aujourd'hui, le Président de la République a reçu en audience des chefs religieux, des autorités traditionnelles et des hommes d'affaires locaux, avec lesquels il a discuté de questions relatives à la situation socio-économique de la région.

Avant de quitter la ville de Mbanza Kongo, João Lourenço a présidé la première réunion ordinaire du Conseil de gouvernance locale de 2026, organe auxiliaire du Président de la République composé des gouverneurs de province et des ministres des secteurs ayant une intervention directe dans les provinces.

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La réunion a examiné le rapport de mise en oeuvre du Programme d'investissement public (PIP) pour le premier trimestre 2026, un document qui présente l'état d'avancement des projets en cours, identifie les principales contraintes et propose des mesures pour assurer la continuité et l'efficacité des investissements publics.

Au cours de la période considérée, le Programme d'investissement public a enregistré 3 597 projets, dont 988 relèvent des organes de l'administration centrale et 2 609 des organes de l'administration locale.

Le rapport indique également qu'à la fin du premier trimestre 2026, les travaux réalisés ont permis d'achever 473 projets sur l'ensemble du territoire.

Le Conseil de la gouvernance locale a également analysé des questions relatives à l'organisation politico-administrative de l'État, au suivi des projets stratégiques de développement local, aux budgets et plans annuels des gouvernements provinciaux, ainsi qu'au Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté. FMA/ART/LUZ