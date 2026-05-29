Angola: Cabinda - La police de garde-frontière empêche l'entrée de 47 immigrants illégaux

28 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JFC, JL, DF et LUZ

Cabinda — Quarante-sept citoyens étrangers en situation irrégulière ont été interpellés ces trois derniers jours et placés en détention provisoire par la police des gardes-frontières pour violation des frontières dans la province de Cabinda, au nord le l'Angola.

Il s'agit des immigrants de la République Démocratique du Congo (RDC) et de la République du Congo, interpellés aux postes frontières des municipalités de Massabi et de Ngoio.

Dans un communiqué de presse envoyé ce jeudi à l'ANGOP, la police nationale informe que ces migrants ont été acheminés au Service des Migrations et des Étrangers (SME) de Cabinda pour des procédures légales.

Vu cela, les autorités compétentes s'apprêtent à renforcer davantage la surveillance et l'inspection aux frontières terrestres, fluviales et maritimes avec les pays voisins pour décourager l'immigration clandestine dans la région, lit-on dans le communiqué. JFC/JL/DF/LUZ

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