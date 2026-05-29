Angola: Basket/Dames - Primeiro de Agosto et Sporting s'affrontent en finale de la Coupe nationale

28 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR et LUZ

Luanda — Les formations de Primeiro de Agosto et Sporting de Luanda s'affronteront vendredi à 18h00 au Pavillon omnisports Kilamba, dans la capitale angolaise, en finale de la 35e édition de la Coupe d'Angola de basketball féminin.

Ce duel, qui s'annonce serré, opposera les deux équipes les plus performantes de la saison, toutes deux renforcées par des joueuses étrangères : Sara Caetano (Quinta dos Lombos/Portugal) pour Primeiro de Agosto, et la Congolaise Kipinga Lamama, la Mozambicaine Chayana Pinto (Quinta dos Lombos/Portugal) et l'Angolaise Luísa Amaral (NMJC/College USA).

La formation de Primeiro de Agosto, entraînée par Paulo Macedo, est déterminée à remporter le trophée et à porter son nombre de coupes à 17.

Du côté du Sporting, l'entraîneuse Ângela Cardoso dispose d'un effectif plus diversifié, avec les pivots Kipinga Lamama et Chayana Pinto, ainsi que l'arrière Luísa Amaral.

Pour atteindre la finale, D'Agosto a éliminé Casa do Pessoal do Porto do Lobito (72-43) et le Sporting a éliminé Interclube (82-68).

L'Interclube est le tenant du titre.

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