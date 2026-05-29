Angola: Le pays et la FAO renforcent leur coopération pour la protection de l'environnement

Luanda — Le Ministère de l'Environnement de l'Angola et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) ont échangé mardi à Luanda, sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la protection de l'environnement et du développement durable.

Lors d'une audience accordée par la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, au représentant de la FAO en Angola, Jean Bahama, des sujets d'intérêt commun avaient été abordés, en particulier la mise en oeuvre des projets liés à la conservation des ressources naturelles.

Selon un communiqué envoyé à l'ANGOP, les deux entités ont aussi examiné des actions visant à renforcer des politiques environnementales, la sécurité alimentaire, le développement rural, la lutte contre le changement climatique, ainsi que la promotion de la gestion durable des écosystèmes.

Les deux institutions ont également réfléchi sur l'affermissement de la résilience des communautés face aux impacts climatiques qui affectent l'activité agricole.

« La FAO est un partenaire stratégique du Gouvernement angolais, avec lequel on développe plusieurs initiatives conjointes en faveur de la protection de l'environnement, de la sécurité alimentaire et du développement durable du pays », lit-on dans le communiqué.