Togo: Le PAM alerte sur un risque d'insécurité alimentaire aigüe dans l'extrême nord du pays

Au Togo, plus de 330 000 personnes pourraient être en insécurité alimentaire aigüe au cours des trois prochains mois s'ils ne reçoivent pas d'aide, selon une projection du PAM, le Programme alimentaire mondial, dans un document publié il y a quelques jours. Ce sont les zones de l'extrême nord du pays qui concentrent le plus de besoins, aggravés par la situation sécuritaire.

La région des Savanes est la plus exposée, selon le Programme alimentaire mondial. Cette zone, frontalière du Burkina Faso et confrontée à la menace terroriste, est toujours sous état d'urgence sécuritaire. Une situation qui peut parfois perturber l'accès aux marchés, dans les zones frontalières, et qui provoque des déplacements de populations.

Le PAM recense 50 000 réfugiés et plus de 10 000 déplacés internes. Des chiffres qui datent de la fin du mois dernier.

Dans le nord du pays, la période de soudure a commencé le mois dernier. Les stocks alimentaires baissent rapidement, explique le PAM et la présence des réfugiés et déplacés internes accentue la pression sur les ressources. Le Programme alimentaire mondial oriente donc ses opérations à la fois vers ces populations vulnérables et vers leurs communautés d'accueil.

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Conditions climatiques difficiles

L'organisation rappelle par ailleurs les difficultés climatiques auxquelles le pays est confronté : des pluies irrégulières, parfois des inondations, et une dégradation des terres qui compliquent la production agricole.

Des facteurs qui s'ajoutent à des prix alimentaires encore élevés, selon le PAM, ce qui réduit l'accès à des aliments nutritifs dans les foyers les plus vulnérables.

Une étude, lancée l'an dernier avec le gouvernement togolais et rendue publique il y a un mois, conclut que 50% des familles ne peuvent pas s'offrir un régime nutritif.