Afrique: L'Éthiopie appelle à un renforcement du financement en faveur de la transformation rurale du continent lors de la 14e Assemblée du FIDA

Addis Ababa — L'Éthiopie a appelé à une augmentation significative des financements stratégiques destinés à la transformation rurale de l'Afrique, soulignant que le renforcement de l'agriculture, de la résilience climatique et du financement rural est essentiel pour la sécurité alimentaire et la stabilité macroéconomique du continent.

En marge de l'Assemblée annuelle du Groupe de la Banque africaine de développement, une consultation de haut niveau de deux jours sur le 14e Fonds international de développement agricole (FIDA 14) s'est tenue à Brazzaville, au Congo.

S'exprimant à cette occasion, la ministre d'État éthiopienne aux Finances, Semereta Sewasew, a déclaré que la hausse des coûts d'emprunt et les chocs climatiques mettaient les économies africaines à rude épreuve et a souligné que le développement rural ne devait pas être considéré comme une dépense sociale, mais comme un investissement économique stratégique.

« La croissance future de l'Afrique dépendra de l'efficacité avec laquelle nous mobiliserons nos économies rurales », a-t-elle déclaré, soulignant que les systèmes agroalimentaires restent le principal moteur de l'emploi sur le continent, en particulier pour les femmes et les jeunes.

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La ministre d'État a également présenté plusieurs initiatives clés qui sous-tendent ces progrès. Parmi celles-ci figurent le programme « Climat et productivité », qui comprend le projet « Agriculture participative et transformation climatique » (PACT) et le projet « Résilience des moyens de subsistance dans les plaines » (LLRP II), tous deux destinés à promouvoir les pratiques agricoles durables et la résilience face au changement climatique.

Dans le domaine du financement rural, elle a souligné que l'Éthiopie progressait grâce au Programme d'intermédiation financière rurale III (RUFIP III), parallèlement à des projets visant à mettre en place un mécanisme de garantie de crédit destiné à attirer les investissements privés et à favoriser la croissance économique dans les zones rurales.

La ministre d'État a mis en avant l'impressionnant partenariat de l'Éthiopie avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), qui dispose d'un portefeuille actif évalué à 900 millions de dollars américains.

Cette collaboration a joué un rôle déterminant dans l'amélioration des conditions de vie de plus de 13 millions de personnes à travers le pays.

Pour l'avenir, le pays se concentre également sur des solutions innovantes telles que l'initiative « Irrigation résiliente au climat pour une production durable » (CRISP) et la « Feuille de route nationale pour la mise en oeuvre du financement agricole » (NAFIR).

Selon le ministère des Finances, M. Semereta a déclaré que ces efforts visaient à aligner l'aide internationale sur les priorités nationales de l'Éthiopie, afin de garantir la cohérence et la pérennité des efforts de développement.

Le ministre d'État a également salué la réactivité rapide du FIDA face aux perturbations de l'approvisionnement local grâce au projet de Facilité d'accès d'urgence aux intrants agricoles, qui garantit aux petits exploitants l'accès aux intrants essentiels en période d'incertitude externe.

Le ministre congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, ainsi que les hauts responsables du FIDA ont fait écho à ces priorités, soulignant que l'investissement dans le « premier kilomètre » -- notamment les intrants, l'irrigation et les infrastructures rurales -- est essentiel pour libérer la productivité.

Les participants à la table ronde ont conclu que la prochaine reconstitution des ressources du FIDA (IFAD14) constituait une occasion cruciale de déployer à plus grande échelle ces modèles d'investissement qui ont fait leurs preuves et de protéger le continent contre les futurs chocs économiques et climatiques.

La table ronde s'est achevée sur un consensus : le renforcement des partenariats et la poursuite des investissements dans les communautés rurales seront indispensables pour faire progresser la sécurité alimentaire, la résilience économique et la croissance inclusive à l'échelle du continent.