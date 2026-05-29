Ethiopie: La Commission du dialogue national examine les projets d'ordre du jour avec les organisations de la société civile et les associations

Addis Ababa — La Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC) a présenté aujourd'hui des projets d'ordre du jour aux organisations et associations de la société civile.

Le président de l'ENDC, le professeur Mesfin Araya, a déclaré à cette occasion que les organisations et associations de la société civile jouaient un rôle important dans le processus de dialogue.

Selon lui, le partenariat de la Commission avec ces organisations lui a permis de défendre la valeur de l'inclusivité.

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Le professeur Mesfin a expliqué que l'objectif de la réunion était d'informer les parties prenantes concernées des projets d'ordre du jour avant la tenue de la Conférence de dialogue national et de recueillir leurs contributions.

Il a également tenu à remercier les organisations et associations civiques qui ont étroitement collaboré avec la Commission, et a présenté un aperçu du processus de collecte des propositions pour l'ordre du jour quadriennal de la Conférence nationale de dialogue (ENDC).

Le président de la Commission a exhorté les organisations et institutions civiques à poursuivre et à renforcer le rôle essentiel qu'elles ont joué dans la prochaine Conférence nationale de dialogue.

La vice-présidente de la Commission, Hirut Gebre Selassie, a expliqué que les points proposés pour l'ordre du jour en sont encore au stade d'avant-projet.

Elle a confirmé que la proposition serait enrichie par de nombreuses contributions issues d'une large consultation des parties prenantes concernées.

Le commissaire Melaku Woldemariam a quant à lui ajouté que les ordres du jour proposés avaient été élaborés conformément à l'article 6 du décret de la Commission.

Les critères d'inscription d'un point à l'ordre du jour portent principalement sur les questions qui favorisent le consensus national et la paix, a-t-il ajouté.

Des représentants de l'Association des enseignants éthiopiens, de la Coalition des directeurs d'école éthiopiens, de la Fédération des personnes handicapées d'Éthiopie, de l'association « Ethiopians For Inclusive Dialogue », de l'organisation à but non lucratif éthiopienne TIMRAN et de Destiny Ethiopia ont pris part à la discussion.