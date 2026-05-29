Afrique: L'Éthiopie appelle à renforcer l'intégration africaine et la coopération hydrique lors de la Journée de l'Afrique 2026

Addis-Abeba — Des responsables gouvernementaux, experts et représentants d'institutions africaines se sont réunis à Addis-Abeba à l'occasion de la conférence de haut niveau marquant la Journée de l'Afrique 2026, organisée à l'Académie Africaine d'Excellence en Leadership (AFLEX).

Placée sous le thème de la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs dans le cadre de l'Agenda 2063, la rencontre a mis l'accent sur l'intégration africaine, la coopération régionale et le rôle stratégique des ressources hydriques dans le développement du continent.

Dans son discours d'ouverture, Meseret Desta Vice-présidente de l'Académie africaine d'excellence en leadership, a souligné que l'Afrique avance progressivement vers une plus grande unité grâce à des initiatives continentales comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), les politiques de mobilité régionale et les cadres de coopération tels que la CEDEAO.

Elle a affirmé que le panafricanisme moderne repose désormais sur la connectivité économique, institutionnelle et infrastructurelle entre les pays africains.

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« L'Afrique n'est plus en train de se demander si elle doit s'unir. Aujourd'hui, elle met en oeuvre la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique », a-t-elle déclaré.

Meseret Desta a également présenté le Grand Barrage de la Renaissance Éthiopienne (GERD) comme un symbole majeur des ambitions africaines. Selon elle, le projet illustre la capacité du continent à développer des infrastructures stratégiques favorisant l'intégration régionale, le commerce et la coopération énergétique.

Elle a insisté sur l'importance des institutions fortes et du leadership dans la réussite des projets continentaux, affirmant que l'Afrique dispose déjà des visions et des cadres nécessaires, mais doit renforcer sa capacité d'exécution.

D'autre part le conseiller spécial du ministre éthiopien de l'Eau et de l'Énergie, Motumma Mekessa, a rappelé que l'Afrique possède d'immenses ressources en eau mais continue de faire face à des défis liés au changement climatique, au manque d'infrastructures et à l'insuffisance des systèmes d'assainissement.

Il a souligné que les bassins fluviaux transfrontaliers, notamment ceux du Nil, du Niger, du Congo et du Zambèze, exigent une coopération renforcée et une hydro-diplomatie efficace afin de garantir une gestion équitable et durable des ressources hydriques.

Selon lui, l'Éthiopie demeure engagée en faveur d'une utilisation raisonnable et équitable des ressources en eau partagées et soutient une approche africaine basée sur la coopération et les bénéfices mutuels.

La conférence a également mis en avant les conclusions du Forum sur l'eau et l'hydro-diplomatie organisé en mars 2026 par le ministère éthiopien de l'Eau et de l'Énergie, qui avait pour objectif de promouvoir le dialogue régional et les solutions africaines dans la gouvernance de l'eau.

Intervenant lors des discussions, l'ingénieur Tafera a estimé que l'eau constitue un élément central du développement économique, énergétique et social du continent africain.

Il a également souligné que l'Afrique souffre autant d'une pénurie de gouvernance et d'investissements que d'une pénurie physique de ressources hydriques.

Citant des données de la Banque africaine de développement et du World Resources Institute, il a indiqué que plus de 400 millions d'Africains subsahariens n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre, tandis que les pertes économiques liées à l'insuffisance des services d'eau et d'assainissement atteignent environ 28 milliards de dollars par an.

L'ingénieur Tafera a présenté l'expérience de l'Éthiopie comme un modèle africain de financement autonome des infrastructures hydrauliques et énergétiques. Il a rappelé que le GERD, plus grand projet hydroélectrique du continent, a été financé principalement grâce aux ressources nationales et à la mobilisation populaire.

Selon lui, cette approche démontre qu'il est possible pour les pays africains de réduire leur dépendance vis-à-vis des financements extérieurs en développant leurs propres capacités techniques et financières.

Les participants ont également plaidé pour le développement de solutions innovantes afin de renforcer la résilience hydrique du continent, notamment le dessalement, l'exploitation durable des eaux souterraines et l'utilisation conjointe des eaux de surface et des aquifères.

À l'issue de la conférence, les intervenants ont appelé au renforcement des investissements dans les infrastructures hydriques, à l'élargissement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'à une coopération régionale accrue afin de faire de l'eau un moteur de prospérité, de stabilité et d'intégration africaine.