Ethiopie: La NEBE se félicite du bon déroulement des débats électoraux historiques

Addis Ababa — La Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a officiellement clôturé le programme national de débats entre les partis politiques et a annoncé le début de la « période de silence » obligatoire précédant la 7e élection législative éthiopienne, prévue le lundi 1er juin 2026.

Selon la NEBE, cette série de débats a offert aux partis politiques une tribune essentielle pour présenter leurs politiques, leurs programmes et leurs visions au public, tout en aidant les électeurs à prendre des décisions électorales éclairées.

La Commission a déclaré que les débats avaient joué un rôle significatif dans la sensibilisation du public en donnant aux citoyens un aperçu plus clair des programmes et des priorités des partis politiques en lice.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture aujourd'hui, la présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a qualifié cette initiative de débat d'historique et d'essentielle pour renforcer la sensibilisation des électeurs et la participation démocratique.

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« Le programme de débats a permis aux électeurs d'évaluer les partis politiques sur la base de leurs politiques et de leurs programmes et de faire des choix éclairés », a-t-elle déclaré.

Le vice-président Tesfaye Neway a également salué ce processus, le qualifiant d'inclusif, de participatif et de modèle potentiel pour les futures élections. Il a souligné qu'il s'agissait du premier programme de débats nationaux organisé directement par la Commission électorale.

Selon la NEBE, 33 partis politiques ont participé à des débats portant sur 19 grands enjeux nationaux, animés par des experts indépendants.

À l'issue des débats, la Commission a officiellement lancé la « période de silence », une phase préélectorale de quatre jours durant laquelle toute forme de campagne électorale est interdite en vertu de la directive électorale.

Pendant cette période, les partis politiques, les candidats et leurs partisans n'ont pas le droit de mener des activités de campagne, d'organiser des événements publics ou de donner des interviews aux médias en rapport avec l'élection.

La NEBE a déclaré que cette mesure visait à donner aux électeurs suffisamment de temps pour réfléchir aux campagnes et se préparer à voter sans subir de pressions politiques.

Plus de 50,5 millions d'Éthiopiens se sont inscrits sur les listes électorales en vue des prochaines élections, ce qui en fait la plus grande campagne d'inscription électorale de l'histoire du pays et l'un des plus grands exercices démocratiques en Afrique.