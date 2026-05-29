Ethiopie: Une délégation électorale de l'IGAD se rend à la Commission électorale éthiopienne alors que le pays se prépare au scrutin de lundi

Addis Ababa — En prévision des 7e élections législatives éthiopiennes prévues le 1er juin 2026, la responsable de la mission d'observation électorale de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Mme Speciosa Wandira-Kazibwe, a tenu des entretiens de haut niveau avec le président de la Commission éthiopienne des droits de l'homme (EHRC), M. Berhanu Adelo, afin d'évaluer le climat électoral du pays et la situation générale des droits de l'homme.

Les discussions ont porté sur les efforts de surveillance électorale, les mesures visant à protéger les droits de l'homme pendant le processus électoral et les mécanismes de traitement des plaintes et des incidents électoraux.

Les deux parties ont souligné l'importance de la transparence, de la responsabilité et de la confiance du public alors que l'Éthiopie se prépare à un scrutin national très suivi.

Au cours de cette visite, la délégation de l'IGAD a visité la salle de crise de la Commission électorale éthiopienne (EHRC), où des responsables ont présenté les systèmes de surveillance électorale et d'intervention rapide de la commission.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette installation est conçue pour suivre les incidents en temps réel et faciliter des interventions rapides visant à renforcer l'intégrité électorale et à protéger les droits des citoyens tout au long du processus électoral.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large de l'IGAD auprès des institutions éthiopiennes, des organisations de la société civile et des acteurs du processus électoral à l'approche des élections.

Le bloc régional a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement à soutenir des élections pacifiques, crédibles, inclusives et transparentes dans toute la Corne de l'Afrique.

Dans un communiqué distinct adressé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), l'IGAD a confirmé le déploiement de sa mission d'observation électorale (EOM) en Éthiopie à l'invitation du gouvernement éthiopien et de la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE).

La mission est dirigée par l'ancienne vice-présidente ougandaise, Mme Speciosa Wandira-Kazibwe, tandis que l'ancien président de l'Assemblée nationale de Djibouti, M. Mohamed Ali Houmed, en est le chef adjoint.

La délégation se compose de 26 observateurs à court terme issus des États membres de l'IGAD, parmi lesquels figurent des représentants d'organismes chargés de la gestion des élections, d'organisations de la société civile, ainsi que de groupes de femmes et de jeunes.

Selon l'IGAD, les observateurs seront déployés dans plusieurs États de la région, ainsi que dans les administrations municipales d'Addis-Abeba et de Dire Dawa, où ils surveilleront les étapes clés du processus électoral le jour du scrutin, notamment l'ouverture des bureaux de vote, les procédures de vote, le dépouillement des bulletins et la fermeture des bureaux de vote.

Il semblerait que les prochaines élections en Éthiopie soient largement considérées comme un test important dans le parcours démocratique en pleine évolution du pays.

Les observateurs régionaux et internationaux devraient suivre de près le déroulement du scrutin, en accordant une attention particulière à la participation électorale, à l'indépendance des institutions et au bon déroulement général des élections.

Pour de nombreux Éthiopiens, ces élections constituent non seulement une étape politique importante, mais aussi une occasion de consolider les institutions démocratiques et de renforcer la stabilité nationale.