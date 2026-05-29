Ethiopie: La mission d'observation électorale de l'IGAD arrive au pays à l'approche des 7e élections législatives

Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a annoncé le déploiement de sa mission d'observation électorale (MOE) en Éthiopie en vue des 7e élections législatives du pays, prévues le 1er juin 2026.

Dans un communiqué de presse transmis à l'ENA, le bloc régional a indiqué que la mission avait été déployée à l'invitation du gouvernement éthiopien et de la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), soulignant l'engagement régional continu en faveur des processus démocratiques et électoraux dans toute la Corne de l'Afrique.

La mission de l'IGAD est dirigée par l'ancienne vice-présidente de l'Ouganda, Speciosa Wandira-Kazibwe, et l'ancien président de l'Assemblée nationale de Djibouti, secondé par Mohamed Ali Houmed.

La délégation comprend 26 observateurs à court terme issus des États membres de l'IGAD, dont des représentants d'organismes de gestion électorale, d'organisations de la société civile et de groupes de femmes et de jeunes.

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Selon l'IGAD, les observateurs seront déployés dans plusieurs États de la région, ainsi que dans les administrations municipales d'Addis-Abeba et de Dire Dawa, où ils surveilleront les étapes clés du processus électoral le jour du scrutin, notamment l'ouverture des bureaux de vote, les procédures de vote, le dépouillement des bulletins et la fermeture des bureaux de vote.

La mission a indiqué que son évaluation s'appuierait sur la législation électorale éthiopienne ainsi que sur les cadres démocratiques régionaux et internationaux, notamment le projet de protocole de l'IGAD sur la démocratie, la gouvernance et les élections, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (ACDEG) et la Déclaration de principes relative à l'observation internationale des élections.

Dans le cadre de son mandat, la délégation devrait rencontrer un large éventail d'acteurs du processus électoral, notamment la Commission électorale nationale, la Commission éthiopienne des droits de l'homme, les institutions chargées de la sécurité, les partis politiques, les groupes de la société civile, les représentants des médias et les organisations d'observation tant nationales qu'internationales.

L'IGAD a indiqué que la mission rendra publique une évaluation préliminaire du déroulement des élections lors d'une conférence de presse prévue le 3 juin 2026 à l'hôtel Skylight à Addis-Abeba.

Un rapport final complet suivra après l'annonce officielle des résultats électoraux par la NEBE.

Ce déploiement intervient alors que l'Éthiopie fait l'objet d'une attention régionale et internationale accrue concernant sa transition démocratique, l'inclusivité électorale et la stabilité politique, les observateurs considérant ces élections comme un test important de la crédibilité institutionnelle et de la gouvernance démocratique dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.