Cote d'Ivoire: Duékoué - L'établissement public hospitalier a enregistré 4 116 accouchements

28 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle se veut transparent en matière de chiffres concernant les Établissements publics hospitaliers départementaux (Ephd) répartis sur l'ensemble du territoire ivoirien.

Ainsi, le jeudi 28 mai 2026, ledit ministère a publié sur sa page officielle le rapport de l'Ephd de Duékoué, dans la région du Guémon.

Il en ressort qu'en 2025, l'hôpital a réalisé 4 116 accouchements, dont 802 par césarienne. Il faut également noter que, la même année, l'hôpital a enregistré 27 422 consultations, 1 381 interventions chirurgicales et 1 735 victimes d'accidents de la voie publique. Ces activités ont permis à l'établissement sanitaire d'enregistrer un taux de fréquentation de 62 %.

Bâti sur une superficie de 25 000 m², dans le quartier résidentiel, l'hôpital a effectué ces dernières années des travaux de rénovation.

Il dispose désormais de plusieurs services, notamment la médecine, la chirurgie, la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, la réanimation, les urgences groupées, la psychiatrie, l'ophtalmologie, la maternité, l'Orl, l'imagerie médicale, etc. À l'issue de ces travaux, sa capacité d'accueil est passée de 49 à 100 lits.

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