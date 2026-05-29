Cote d'Ivoire: Utilisation du téléphone au volant - Après Maa Bio, une autre influenceuse convoquée à la police

Dénommée dame Gnaoré, une influenceuse entrepreneure s'est permis de faire un direct sur les réseaux sociaux alors qu'elle était au volant de sa voiture.

Pour cette conduite à risque, elle a été convoquée par la Direction de la police spéciale de sécurité routière (Dpssr). Elle est donc priée de se rendre, dès 7 h 30, le vendredi 29 mai 2026, pour une séance d'explication.

Dans les faits, cette dernière détournait son regard de la route pour regarder la caméra qui la filmait. Des séquences représentant un danger au volant, car l'utilisation du téléphone ou de tout autre dispositif de communication pendant la conduite réduit la concentration du conducteur et augmente considérablement les risques d'accident.

Il faut souligner que l'usage du téléphone au volant peut mettre en danger la vie d'autrui. Il s'agit d'une infraction grave sévèrement réprimée par le Code pénal. Ainsi, l'usage du téléphone au volant constitue une contravention pouvant entraîner le retrait de points ou la suspension du permis de conduire.

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Pour rappel, l'influenceuse ivoirienne Maa Bio, de son vrai nom Yeelen Virginie Kouamé, avait été interpellée en février 2026 pour usage du téléphone au volant et conduite sans permis.

Au regard de la nature délictuelle des faits, son dossier avait été immédiatement transmis à la Préfecture de police d'Abidjan.

L'influenceuse avait été entendue puis déférée devant le procureur de la République. Cette affaire avait connu un dénouement heureux. Maa Bio a été relaxée et s'est engagée à s'inscrire dans une auto-école.