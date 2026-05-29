Sénégal: Maintien de la paix - Un ancien officier militaire vante l'expérience et le professionnalisme des troupes sénégalaises

Dakar — Le Sénégal jouit d'un "grand respect" aux Nations unies en raison de la "belle expérience" et du professionnalisme dont font preuve ses forces de défense et de sécurité lors des opérations de maintien de la paix de cette organisation, a observé l'officier militaire sénégalais à la retraite Antoine Wardini.

"Le Sénégal est très respecté grâce sa belle expérience et à son professionnalisme dans le domaine du maintien de la paix, qui sont reconnus par les Nations unies, par tout le monde", a-t-il dit dans une interview accordée à l'APS à l'occasion de la célébration, vendredi 29 mai, de la Journée internationale des casques bleus.

Les soldats sénégalais participant aux missions des Nations unies se reconnaissent à leur professionnalisme, à leur neutralité envers les protagonistes des conflits et à la proximité qu'ils ont l'habitude d'entretenir avec les civils vivant dans leurs zones d'intervention, a signalé le colonel Antoine Wardini.

En raison de leur professionnalisme, les troupes sénégalaises employées par les organisations internationales, les Nations unies notamment, exercent quelquefois des missions sociales (érection d'hôpitaux de campagne, par exemple), en plus de leur mission classique de maintien de la paix, selon l'ancien commandant de la zone militaire numéro 1 du Sénégal.

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Le Sénégal met des troupes à la disposition des Nations unies depuis son indépendance, a rappelé M. Wardini, ancien chef de cabinet à la MONUC, la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo.

"Le Sénégal fait partie des premiers contributeurs de troupes de maintien de la paix, pas seulement en Afrique mais dans le monde. Le Sénégal est présent à chaque fois que les Nations unies font appel à lui. Nous avons participé à beaucoup d'opérations en Afrique, en Asie et en Europe. Nous sommes allés jusqu'en Bosnie-Herzégovine", a rappelé l'ancien directeur du Service civique national.

D'après les Nations unies, au moins 50 000 soldats sénégalais ont pris part à des missions onusiennes de maintien de la paix, depuis l'indépendance du Sénégal.

D'après Antoine Wardini, ancien directeur de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises, le Sénégal accorde beaucoup d'importance à la formation de ses forces de défense et de sécurité, à l'usage des équipements mis à leur disposition dans les opérations de maintien de la paix aussi.

Non seulement elles sont bien formées, mais les troupes sénégalaises connaissent bien les procédures d'intervention et prennent en compte le respect du droit humanitaire en même temps, a-t-il signalé.

"Elles apprennent le droit humanitaire et savent comment se comporter et aider les populations vivant dans leurs zones d'intervention", a souligné l'ancien attaché militaire à l'ambassade du Sénégal au Brésil.